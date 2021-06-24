中美新戰場！兩國激辯通脹　華狠批禍根聯儲「覆水難收」

全球自爆疫以來多災多難，重啟經濟復甦更蒙上通脹之苦，萬物齊漲時代勢加速侵蝕民生血汗。正當美國聯儲局及財政部兩大巨頭連日開腔企圖淡化高物價壓境的嚴峻問題，中國卻挺身反駁本輪通脹非短期可捱過，甚至形容聯儲局的量化寬鬆種下的禍根「覆水難收」。兩大經濟體對影響資產價格的重要因素看法迥異，環球金融市場又豈有運行耶！

繼聯儲局主席鮑威爾及其他官員接連否定通脹失控的論調後，該局上任主席、現任美國財政部長耶倫周三亦呼應，強調隨着供應鏈瓶頸逐漸解決，通脹在今年底前將自目前高位回落至2%，又揚言現時幾乎沒有證據顯示通脹預期變得不穩定。

被問及美國物價會否維持5月通脹率按年急升5%的近13年高峰時，她表示，多數衡量明年通脹的指標顯示，通脹率將回到更接近聯儲局定下的2%通脹目標，尤其是今年底或明年初料將接近相關水平。對於近期物價壓力，她僅歸咎春季供應鏈瓶頸和短缺，並有信心將在未來數個月內解決。

值得留意，耶倫上月曾放口風提及加息的可能，其後隨即補鑊為「收水」預期降溫，市場已普遍相信這與美國能源、住房及食品等通脹壓境有關。雖然她斷言否認，又稱經過數月的封城措施以遏制疫情，經濟重啟一直是條坎坷之路，但不少國際商品價格已清晰呈現實際通脹，引發其他資產過熱只是遲早問題。

不過，中國銀保監會副部長級官員于學軍指，疫情以來全球投放巨額貨幣，本輪通貨膨脹很可能不是短期，對中國而言是成本推進型通脹，下一步會直接影響中下游企業生產經營，故料6月中國生產者物價指數（PPI）按年升幅將高見10%，即隨時再創近13年新高，對成本造成壓力。

于學軍續說，短期經濟常態難回歸，一來疫情受控制程度較難預測，二來經濟刺激政策退場也需較長時間，特別是聯儲局超級「放水」，估計當局資產負債表規模是2008年金融海嘯前的10倍以上，暗批美國等空前「放水」正禍延全球經濟。他又透露，現時中國沿海地區的一些出口企業，已很難賺到錢，有的甚至不敢接訂單。

通脹威脅計時炸彈之一是航運樽頸。深圳鹽田港因防疫措施堵塞貨輪已超過一個月，但自周四起整體港口操作全面恢復。深圳海事局方面消息指，船舶塞港情況已由本月初最高峰50多艘降至目前的兩艘。中國商務部發言人高峰亦指，該省正盡力解決船舶塞港問題，所有泊位基本正常運作，而此次塞港對中國外貿影響有限及可控。

高峰續稱，近期調研發現，原材料上漲、物流不暢等問題疊加，導致人民幣波動，部分外貿企業生產經營受影響，故將持續關注匯率波動相關情況，以助外貿企業積極應對。

●鐵礦石話語權仍受制華爾街

內地為抗通脹，近日頻出手打壓鋼材原料鐵礦石價格，惟最多只能影響到內地期貨市場，其於國際價格仍高企，在新加坡交易的鐵礦石期貨續於每噸200美元水平徘徊。有分析指出，這是由於全球3大鐵礦石供應商、負責編制指數的公司等均具美資背景，中國根本無法多加干預。

中國是最大鐵礦石進口國，進口量佔全球約三分一，由於依賴進口，國際價格反而主導內地市場。即使過去一段時間，內地試圖透過查處國內炒賣、管理大宗商品庫存等手段讓市場降溫，但始終難以奏效。此外，於中澳貿易爭端期間，其他澳洲商品價格紛紛受挫，鐵礦石出口價卻依然堅挺。

誠然，全球鐵礦石資源大部分集中在少數經濟體手上，單計力拓、必和必拓和淡水河谷3大礦商，就幾乎壟斷世界供應。美資大行摩通、大摩、高盛及花旗等，合計直接或間接持有這3家公司大量股份，包括力拓約46%股權、必和必拓約及淡水河谷分別44%及38%股權。在此情況下，全球供應遭美國掌控。

回顧歷史，中國一直試圖取得鐵礦石市場的定價權而未果。中國自2005年起加入國際鐵礦石價格談判，當時的貿易主要採用「長約機制」，即需求方會與礦業巨頭談判，擬定合約價格，並按照擬議的數目進行採購。惟2008年金融海嘯爆發，使當時大宗商品價格波動，鐵礦石價格亦跌穿合約價，大量中國廠商違約停止收貨，改從現貨市場買入更便宜的鐵礦石，因而引發礦商不滿。

此後，礦業巨頭捨棄「長約機制」，改為更靈活的「季度定價」機制，使鐵礦石指數定價成為市場普遍接受的基準，主流指數分別是普氏指數、TSI指數和MBIO指數。其中最常用的普氏指數，由普氏能源負責編制，背後也是華爾街話事。再者，多數交易使用美元計價和結算，使中國完全無法施加影響。