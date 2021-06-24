【產經評論】兩強政策呈分化　美元人幣邁攤牌

世事如棋局局新！全球疫情發展至今近年半，不但變種病毒肆虐，連帶政經大變局也邁向「攤牌式」的兩極化。隨着各地接種疫苗進度不一，為經濟重啟創造的條件也不同，唯獨中美兩強能掌握推動貨幣政策正常化的權利。然而，中國因應內部形勢，難跟美國步伐，近日中方更斷言，通脹絕非美國所言的暫時，足見兩強難像以往聯手救市！可以預見，未來雙方的貨幣政策必然分化，意味貨幣戰起硝煙，投資者必須提防股市會剎那間變臉，做好風險管理，免被殺個措手不及！

美國聯儲局上周議息會議作出超乎預期的「鷹派」調整，加息有機會較市場預期來得早，之後股市大跌，口風又變「鴿」，不斷安撫未收水，這樣「彈出彈入」的表態，正是向市場慢性灌輸別以為低息長存，之後可隨時再「彈出」收水信號，標誌着美國幣策正常化其實已拉開序幕。事實上，隨着近月美國通脹壓力升溫超預期，聯儲局內部已逐步就緊縮的大方向達共識，除上調對短、長期通脹預測外，是次會議雖維持基準利率不變，但同時上調超額準備金利率和隔夜逆回購利率，即銀行融資成本上揚，故不難見到政策取向的變化。如無意外，今年底前，聯儲局好大機會開始縮減買債規模，最快明年加息。

再看亞洲，東南亞多國在疫苗接種率尚未普及下，備受新一波變種病毒困擾，連中國廣東省的疫情亦未受控，礙及世界供應鏈。種種迹象說明，亞洲各大央行面對經濟放緩的風險回升，幣策暫不具備收緊條件，反須部署適度加大寬鬆推動經濟。近期中國致力打擊大宗商品炒風，且豬價大跌，使通脹處於可控水平，就是要因應下半年經濟增長有持續放緩的風險，為保「內循環」戰略，預留空間維持適度寬鬆的幣策大局。

過去全球幣策方向一致，造就了資產泡沫盛宴，各地緊跟美國步伐，鬥低、鬥爛成常態。可時至今日，中美兩強的貨幣政策開始醞釀分歧，聯儲局部署收緊，加上經濟持續復甦，伺機吸引國際資金回流；中國要維持相對穩定，甚至適度偏向寬鬆幣策，故不排除人民幣匯率及資產將因此波動，官方也一直強調，人民幣不具備快速升值的基礎。全球貨幣環境變化日趨複雜，金融市場及資金流向勢必更加波動，香港作為國際金融中心，將難以避免承受更大的不確定性，高企的資產價格危如累卵，投資者得及早規避。

要注意的是，中美在7月初各自有重大慶典日子，目前雙方也不願「出大招」掃興，惟美國拜登政府近日又把更多中企踢入貿易黑名單，未來更會審視第一階段貿易協議的成效，可見中美的摩擦只增不減。在金融戰線上，美國幣策醞釀轉變，更會加快中美金融脫鈎，最終美元能否一如既往，再次彰顯對全球金融市場呼風喚雨的影響力，抑或只會進一步加快「去美元化」勢力，促進本幣交易，讓新興市場更團結推動地區經貿復甦，以抵銷美元幣策所帶來的衝擊，變相為人民幣國際化提供更大的助力？這些一切看似是偶然，但卻又可以預見。

隨着香港政府表態，未來會更側重內地、東南亞及「一帶一路」市場，足見美元與人民幣早晚要來一次「大攤牌」，投資者要坐穩了！