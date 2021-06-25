美股道指收漲322點　標指納指齊創新高

美國經濟數據理想，加上白宮披露兩黨支持的基建方案建議，利好市場氣氛，美股3大指數周四(24日)全線上漲。道指收報34,196點，升322點或0.95%；標指收報4,266點，升24點或0.58%，為自6月14日以來再創收市新高；納指收報14,369點，升97點或0.69%，連續3日創收市新高。

Oppenheimer首席投資策略員John Stoltzfus亦認為，近期科技股表現出色，令大市夏季前景正面，雖然聯儲局議論縮減買債、通脹升溫和變種病毒等風險因素可能會在夏季帶來波動，但影響應該不會太深。他於3月初科技股遭拋售時，也認為那是重大買入機會，納指自那持以來上漲7%。

大型科技股個別發展，微軟市值突破2萬億美元收市，報266.69美元，升0.53%；Neflix和Facebook分別收升1.04%和0.76%；蘋果公司則微跌0.22%；亞馬遜收挫1.56%。

外媒引述消息報道，美國有線電視公司Comcast計劃強化串流業務，考慮與媒體公司ViacomCBS合作或收購串流平台Roku，並計劃大舉增加串流節目相關開支。消息拖累Comcast股價周三大跌3.73%，周四回升逾1%；Roku周三漲4.51%後，周四再漲0.45%。

摩根大通分析員指，部分Dunkin'快餐店放棄使用人造肉公司Beyond Meat的人造香腸，Beyond Meat股價收跌2.39%，報143.92美元。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少7,000人至41.1萬人，但多過預期的38萬人；前周止持續申領人數減少14.4萬人，至339萬人，少過市場預期的346萬人。

美國5月商品貿赤擴大2.8%至881億美元，大過市場預期的875億美元，期內出口減少5億美元，至1,443億美元，入口則增19億美元，至2,324億美元。

美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計升6.4%，與初步估計一樣，符預期，並較前一季的增長4.3%加速。