致富：抗通脹有法　外幣也可買基金

全球主要央行肆意量寬印鈔，推升物價，銀紙貶值，特別是在聯繫匯率下，港元也會受美元弱勢拖累，港人無不想尋找對抗通脹的方法和工具，保護身家。

致富財富管理部總經理張德明表示，多種資產可以抗通脹，選擇因人而異，例如資金充裕兼可長線持貨的會選擇投資物業；中短線的可能會買股票、黃金、外幣；不諳投資或沒有時間研究的，基金亦可派上用場。

他舉例，儘管通脹重臨，過往經驗股市較大機會上升，但亦有跑贏和跑輸的板塊。其中，傳統經濟板塊近日跑贏，尤以可受惠息差改善的金融股以及原材料價格上升的資源股表現最為突出。以年內表現計，有分別集中投資環球金融股和全球礦業股的基金，不約而同跑贏美股指標約10個百分點，反映基金經理的投資功力。

再者，不論是股票基金、債券基金、或多元資產基金，不少會設有多於一種貨幣單位供投資者選擇，港元及美元以外，亦設有英鎊、歐元、澳元等貨幣單位，並分別具有貨幣對沖和非貨幣對沖的特性。

如果投資者本身已持有某種外幣，不欲只做定存賺取較低利息，並認為外幣相對美元未來仍有升值空間，大可投資基金，並選擇不設貨幣對沖特性的外幣單位，博「價匯齊賺」。同樣由年初至今計，英鎊兌美元、澳元兌美元均錄得升幅。