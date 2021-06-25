王品弟：港低息環境持續　樓市見支持

美國聯儲局近日公布最新議息結果，聯邦基金利率維持不變，符合市場預期。隨着歐美疫情漸回穩，通脹預期升溫，聯儲局暗示2023年底前或會加息兩次。雖然當局口風「轉鷹」，不過目前環球及本港市場資金充裕，預期年內美息及港息仍然將於低位徘徊，即使息口有上調壓力，相信幅度仍輕微，對供樓負擔影響心理大於實際，加上本港疫情緩和，對經濟影響漸退卻，以及房屋供應持續短缺，樓市續見支持。

美國已長期維持接近零息水平，當局表示會繼續每月1,200億美元買債規模，直至經濟有更多實質性進展。事實上，最新數據顯示美國經濟正從疫情中復甦，5月失業率跌至5.8%，為去年疫情爆發以來的低位，另美國通過1.9萬億美元救助方案，未來通脹預期將升溫。美國海量「放水」未止，市場資金氾濫，不少資金湧入香港，本港銀行體系結餘去年底已達到4,575億元歷史高位，至今已維持逾4,500億元超過半年，加上按揭相關1個月拆息近日維持0.1厘以下水平，吸引資金持續流入資產，不過近月港股較為波動，令不少買家投資於表現穩健的房地產市場。

今年上半年樓市表現理想，據土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，本年至今(截至6月16日)一手私樓及二手住宅註冊量合共錄37,538宗，已超越去年下半年33,735宗，高出約11.3%；金額方面，升幅更急勁，本年至今錄約3,566億元，比起去年下半年約3,072億元更高出約16.1%；若以每半年計算，上半年至今更已創自1997年上半年後24年新高，足見資金不斷湧入樓市。值得留意，目前一手私樓及二手住宅註冊金額與1997年上半年的半年紀錄高位約3,790億元，僅相差約224億元左右，料今年上半年有機會挑戰半年高位紀錄。

本港疫苗接種計劃反應理想，近日疫情逐步受控，加上市民漸習慣疫情之下的新消費模式，經濟重拾活力，最新失業率跌至6%，加上屯馬綫全綫通車在即，沿綫物業升值潛力看高一線，勢成樓市助燃劑，短期樓價有力重上高位。

香港置業研究部董事 王品弟