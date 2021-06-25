道指升322點　油價升至3年高位

●美匯指數報91.81；港匯升至7.7630；離岸人民幣(CNH)企6.4707；美元兌日圓處110.89；歐元跌至1.1929，英鎊回落至1.3919。金價報1,775美元。布油見75.58美元，紐油企73.23美元。比特幣升至3.46萬美元水平。道指期貨升逾百點。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少7,000人至41.1萬人，但多過預期的38萬人；前周止持續申領人數減少14.4萬人，至339萬人，少過市場預期的346萬人。

●美國5月商品貿赤擴大2.8%至881億美元，大過市場預期的875億美元，期內出口減少5億美元，至1,443億美元，入口則增19億美元，至2,324億美元。

●美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計升6.4%，與初步估計一樣，符預期，並較前一季的增長4.3%加速。

●美國白宮政府披露得到兩黨支持的基建方案建議，總規模預期為1.2萬億美元。

●聯儲局宣布美國銀行業通過壓力測試，意味當地銀行可選擇進行股票回購及向股東派息。

●港股ADR指數收報28,994點，升112點或0.39%。

●即月恒生指數夜期收報28,904點，升75點，高水22點，成交11,804張。

●紐約8月期油收報每桶73.3美元，升22美仙或0.3%；布蘭特8月期油收報每桶75.56美元，升37美仙或0.49%。兩大基準期油價格均一度升穿2018年10月的高位，其後表現略為回順。

●紐約8月期金收報每安士1,776.7美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,109點，升35點或0.51%；法國CAC指數收報6,631點，升80點或1.22%；德國DAX指數收報15,589點，升132點或0.86%。

●墨西哥央行宣布上調隔夜利率25點子，至4.25厘。

●港經濟轉重心淡化歐美！準備數碼港元，冀加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。

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●花旗：世界將降低對中國供應鏈依賴。