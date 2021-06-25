下有對策！傳內地透過香港輸入澳洲龍蝦

中澳關係持續惡化，甚至波及貿易層面，龍蝦及葡萄酒等澳洲商品都被中國停止進口。不過，外媒報道，一直被中國消費者視為美食的澳洲龍蝦，在被北京停止進口後，或透過繞道香港而輸入中國。

報道指出，自去年11月澳洲向中國直接出口的龍蝦近乎停滯以來，香港已成為澳洲龍蝦的最大進口地，從去年10月到今年4月，每月貿易量增長超過20倍。分析表示，雖然較低的龍蝦價格會刺激香港消費者的需求，但也有不少「灰色貿易」透過香港輸入內地，成為龍蝦貿易激增的主因。

亞洲貿易中心駐新加坡執行董事Deborah Elms認為，新冠肺炎疫情封鎖期間，香港市民在家中訂購、料理並食用的龍蝦，突然在過去6個月激增20倍，是不太可能的事。由於龍蝦是高價值產品，引發商人迴避禁令的動機，而香港成為內地進口澳洲龍蝦的「後門」。

根據坎培拉漁業研發公司(FRDC)數據，中國佔2019至2020年澳洲龍蝦出口的93%，價值近5.44億澳元。但到今年4月，澳洲出口至中國的龍蝦已較去年同期暴跌99%。

同時，4月澳洲出口至香港的龍蝦價值近2,500萬澳元(約1.47億港元)，這是自2013年2月以來最高單月出口額，今年首4個月對香港的龍蝦出口額為7,810萬澳元(約4.6億港元)，亦是2020年全年出口額的3倍多。

不過，分析認為澳洲進口龍蝦不太可能只停留在香港。根據中國海關數據，內地4月從香港進口的魚類及甲殼類動物，已從去年9月的近50萬美元，大幅增長至1,060萬美元(約8,268萬港元)。在批發平台上，多家供應商仍繼續提供澳洲龍蝦。京東網站上展示的活體澳洲龍蝦每隻約為1,500元人民幣(約1,800港元)，部分更可即日送達廣東。

澳洲廣播公司(ABC)指出，早在2015年底中澳自由貿易協定生效前，中國進口商就經常透過東南亞國家來規避關稅。