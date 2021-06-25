【高盛推介】北水積極買美團　惟沽空活躍

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(24日)突破310港元水平收市，升約2.3%，周五(25日)早段繼續抽升，輕微高開後升幅擴大，高見328.6元，突破兩個月高位。

美團宣布推出外賣管家服務，今年首期投入1.5億元資金，而目前已在25個城市試點，共6,000家商家參與。

觀察港股通資金流向，則見周四北水繼續買入美團，共錄得約8.6億元資金淨買入。然而美團周四是沽空金額及比率最高個股，沽空達15億，沽空比率達23%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署淡倉，周三(23日)及周四共錄得約2,300萬元。當中認沽證及熊證分別佔約1,760萬及270萬元，亦見周四流入熊證的資金分布在325元以上的各收回區域產品。

好倉方面，則見周四資金追捧近牛，有約170萬元，並較集中在265至275元收回區域的產品。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿。

美團購證13021，行使價350.2元，2021年10月20日到期，實際槓桿5.6倍，中期、低街貨。

美團牛證52516，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽證13383，行使價303.13元，2021年7月20日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、短期。

美團沽證23248，行使價269.8元，2021年8月27日到期，實際槓桿9.0倍，價外、中期。

美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價熊中槓桿最高。

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