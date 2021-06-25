【瑞通推介】恒指重上兩萬九　資金看法分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國基建計劃達成協議，道指隔晚收報34,196點，升322點或1%，納指再創收市新高。

恒指周四(24日)收報28,882點，升65點或0.2%，周五(25日)早段再升逾300點，突破29,000點關，錄3連升。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,900萬元，反映投資者稍為看淡後市。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

在美國紐交所上市的小鵬汽車周五開始在港招股，招股價最高為180元，每手入場費約18,181元。全球一共發售8,500萬股，其中香港公開發售部分佔5%，最高集資額153億元。招股在下周三(30日)截止，股份預計7月7日開始在聯交所掛牌。市場關注小鵬來港上市，阿里巴巴把不同權股份轉為同股同權股份，令公司不再是「企業同股不同權」架構。阿里股價周五早段升2%，續於210元上徘徊。

美團創辦人兼CEO王興在股東周年大會表示，對社區電商的長期發展充滿信心，相信社區電商有很大的市場空間。美團上日曾上漲3.8%，至319元以上，逼近100天線(320.5元)以及近月橫行區頂部水平，全日收升2.3%於315元。周五早段升逾3%，升穿320元，暫錄3連升。周四有約8.6億元北水淨買入美團，是最多北水淨流入港股。輪證資金流方面，逾820萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾770萬元淨流入。

聯交所資料顯示，國家集成電路產業投資基金上周五(18日)減持逾1,600萬股中芯國際，每股均價24.5992元，涉資約3.97億元。雖然近日據報國務院副總理劉鶴將領導扶持內地晶片製造商，應對中美晶片競賽，但對中芯股價刺激短暫，周四更逆市下跌1.3%，收23.6元，失10天線。周五早段大致靠穩，上試24元。周四有逾50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

受惠國貨熱潮及接連有大型體育盛事，安踏體育連日破頂，惟周四創出上市新高183.1元後反覆回落，低收於179.6元，跌1.4%。周五早段反覆偏軟，180元得而復失。周四有近4.2億元北水淨沽出安踏。輪證資金流方面，近50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

美國原油庫存減少，國際油價隔晚在近3年高位收市。另外，中國石油股份公布，與中石油集團和中油資本共同設立昆侖資本，投資新興產業。中石油周四收報3.79元，升2.2%，盤中創出3.83元的52周高，14日RSI逐步逼近80水平。周五早段於3.8元附近好淡爭持。周四有約190萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約10萬元淨流入。

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