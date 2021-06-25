【高盛推介】快手嗶哩嗶哩急漲　留意貼價認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：日前有報道指快手正式成為東京奧運及北京冬奧持權轉播商。快手近期股價相對波動，周四(24日)曾高見202.2港元後回吐，收市跌約4%，周五(25日)早段則發力急漲，高開約3.1%後升幅擴大，高見206.6元，突破1周高位。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周四獲資金轉向流入，有約540萬元。認沽證則於周一至周三(21至23日)皆錄得資金流入，合共約250萬元後，周四獲資金少量資金沽出。

牛熊證方面，則見牛證於周四繼續獲資金流入，並見部署的資金沽出180元以上收回價的產品，及流入180元以下收回價的產品。

快手購證13877，行使價231.08元，2021年10月11日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。

快手購證13277，行使價259.08元，2021年10月11日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。

快手牛證66317，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

嗶哩嗶哩嗶哩嗶哩近期走勢向好，周四反彈升約2.6%後，周五早段繼續發力急漲，高開約5%後升幅擴大，高見957.5元，突破近兩個月高位。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一至周三皆錄得資金流入，合共約420萬元後，周四獲資金轉向沽出。

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