薩爾瓦多擬引入1500部比特幣ATM機

中美洲小國薩爾瓦多破天荒將虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)納入該國法定貨幣，外媒報道，美國自動櫃員機(ATM)營運商Athena Bitcoin計劃斥資逾100萬美元(約780萬港元)，在薩爾瓦多安裝約1,500多部比特幣ATM。

Athena Bitcoin拉美業務負責人Matias Goldenhorn透露，薩爾瓦多總統布克萊(Nayib Bukele)向公司提出1,500多部ATM的艱鉅挑戰，公司將努力實現，但要分階段進行，初步將引入數十部機器，並將測試在當地可行的商業模式，可能與美國不太一樣。此外，公司是一家私營公司，希望確保在當地的發展是可持續。

同時，Athena Bitcoin擬於薩爾瓦多開設辦公室，以發展業務及增設人手。

薩爾瓦多在今年6月成為首個將比特幣列為法定貨幣的國家，法案將於9月生效。

此前，薩爾瓦多財政部長Alejandro Zelaya就該國將比特幣列為法定貨幣一事，向世界銀行尋求支援，又指國際貨幣基金組織(IMF)「不反對」比特幣成為法定貨幣。不過，IMF曾發聲明指薩爾瓦多此舉將有可能引致經濟及法律問題。至於世銀指出，冀以各種方式協助薩爾瓦多，但鑑於該國在環境和透明度方面的缺陷，無法對其以比特幣作為法定貨幣提供技術援助。

另外，早於一年前，Athena Bitcoin已在薩爾瓦多的El Zonte海灘小鎮安裝首部虛擬貨幣ATM，該海灘位於首都聖薩爾瓦多西南方約49公里。此為比特幣海灘實驗的一部分，旨在使該鎮成為全球第一個比特幣經濟體。