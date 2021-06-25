美國故意阻中國進口半導體設備　華企難提升技術

媒體報道，儘管中國正在繞彎搶購不在制裁清單內的半導體設備，美國還是對28納米及14納米的半導體設備，出售予中企的審批故意拖延，讓中國新建的半導體工廠無法如期取得設備，直接阻擋中國半導體自主化能力。

雖然美國允許向中國出口成熟的28納米及14納米晶片生產線設備，但此類機器的出口仍需獲得美國政府的許可。近期傳出，由於中國申購28納米及14納米晶片生產線設備等案件過多，以致審批流程變得緩慢，可能導致設備發貨延遲，導致中國新的晶片廠無法如期取得設備。

另外，南韓媒體報道，南韓國際經濟政策研究所研究員Yeon Won-ho稱，儘管中國巨額投資半導體業，在美國繼續對實施控制的情況下，中國不太可能提升技術實力。他指出，中國依賴進口半導體晶片的比例仍高達84%，想在2025年將降低到30%的目標，不太可能在美國持續控制中國的情況下實現。