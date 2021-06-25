中國推降低支付手續費等措施　涵蓋銀行帳戶服務等

中國人民銀行、中銀保監、發改委及市場監管總局聯合推出進一步降低支付手續費等措施。近期在對近5萬家小微企業、個體工商戶進行調研的基礎上，人行等四部委聚焦降費呼聲高、使用頻度高的基礎支付服務，提出12項降費措施，並將於9月30日起正式實施，涵蓋銀行帳戶服務、人民幣結算、電子銀行、銀行卡刷卡、支付帳戶服務等五方面。

此外，人行配合中銀保監推出降低自動提款機(ATM)跨行取現手續費長期措施，適應異地養老、醫療等需求，便利市民現金使用。其中，涉及政府定價及政府指導價的降費措施，由人行等四部委印發《關於降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》明確具體要求；屬於市場定價的降費措施，人行、中銀保監指導相關行業協會，發揮行業自律機製作用，鼓勵引導商業銀行、支付機構等加大惠企利民力度。

降費措施聚焦小微企業、個體工商戶，同時惠及其他市場主體及金融消費者，兼顧減費讓利和行業可持續發展，降費主體涉及商業銀行、支付機構、清算機構。初步測算，全部降費措施實施後預計每年為市場主體、社會公眾減少手續費支出約240億元人民幣(下同)，其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元，有助於降低資金流通成本，進一步優化營商環境，促進消費提質擴容，對助力國民經濟高質量發展發揮積極作用。

下一步，人行等4部委將密切跟進降費措施落地情況及實施效果，確保直達基層、直接惠及市場主體，並根據經濟社會需要、支付市場發展情況，持續推進支付服務提質增效，更好服務實體經濟發展和民生改善。