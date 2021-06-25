港股重上兩萬九　道期升近百點

●美匯指數報91.72；港匯見7.7618；離岸人民幣(CNH)反覆處6.4571；美元兌日圓為110.75；歐元企1.1945；英鎊報1.3901。金價升至每安士1,781美元水平。布油升上75.8美元；紐油受制74美元。道指期貨升近百點。

-引入世紀金源發展北京項目，首創置業曾飆72%。

-瑞銀下調舜宇光學目標價至260元。

-小鵬汽車國際配售錄足額認購。

●傳拜登政府擬售8,200萬桶戰略油儲資助基建方案。

●美國聯儲局官員：美國就業市場仍未復甦，企業態度審慎。

●美國故意阻中國進口半導體設備，華企難提升技術。

●「鱷王」達里奧：6項指標助判斷資產有否泡沫。

●印度首富計劃斥資784億元投資綠色能源。

●歐股個別發展，Amigo飆升12%。

-Panasonic掟特斯拉股份套現280億，將用於新項目。

●中美洲小國薩爾瓦多將虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)納入該國法定貨幣，美國自動櫃員機(ATM)營運商Athena Bitcoin擬斥資逾100萬美元，在當地安裝約1,500多部比特幣ATM。

●比特大陸全球暫停銷售螞蟻礦機現貨。

●南非考慮將虛擬資產列為金融產品。

●滴滴出行赴美上市，擬籌最多314億元。

●中國推降低支付手續費等措施，涵蓋銀行帳戶服務等。

●中國國家發改委：至2025年進一步改善養老托育服務。

●湖南研推出三孩獎勵政策，鼓勵順產。

●下有對策！傳內地透過香港輸入澳洲龍蝦。

●人民幣中間價回升至6.4744，兌每百港元報83.28。

●新股速遞：

-越秀服務下限定價4.88元，1手中籤率50%。

-森松國際上限2.48元定價，1手中籤率80%。

●粉嶺公路與青山公路─古洞段交界住宅地截標，共收15份標書，入標財團包括長實、新鴻基地產、信和置業及恒基地產等。

●市建局土瓜灣庇利街/榮光街項目截收意向書，錄約18份。

●二手樓價指數按周升0.81%，創96周新高。