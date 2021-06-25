財團申請流浮山綠化地建住宅　發展規模達嘉湖3成

新界區西北發展潛力優厚，有財團就天水圍流浮山一幅綠化用地，向城市規劃委員會申請發展分層住宅，提供多達4,829個單位，為同區指標屋苑嘉湖山莊的3成規模。

有關文件顯示，上述地盤位於天水圍公屋天恒邨及天澤邨西面，佔地廣達約555,863方呎，現劃為綠化地帶及休憩用地，計劃改劃為「住宅(甲類)2」用途，以4.165倍地積比率，興建13幢分層住宅大樓，主要樓高30至31層，當中有4幢屬5層高的低座住宅，另設2層高的住客會所，住宅樓面約2,207,350方呎，非住宅面積約86,114方呎。

申請人指出，政府於2014年開展了兩階段的「綠化地帶」檢討，證明已平整的、荒廢或沒有植被的綠化地，以及位於市區和新發展區邊緣、緩衝和保育價值較低的同類用地，有潛力可供進一步的房屋發展。

至於2011年規劃署提出的《改善流浮山鄉鎮及鄰近地區研究》，亦已經指定申請地點作房屋用途附康樂設施，沿天影路一帶也將會有不少的公營房屋發展。而近期轉變中的規劃及發展狀況，包括位於申請地點約650米以外的改劃建議，以及地盤以南即將作公營房屋發展的棕地群，都反映出同樣鄰近天水圍新市鎮的申請地點，也有潛力發展高密度住宅用途。

上述擬議住宅申請，亦有助改善香港房屋短缺的問題，平衡公營和私營房屋的比例。