整頓持續！傳內地研委代表進入螞蟻管理層
2021年06月25日 16:52
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（Getty Images圖片）
內地大型企業集資潮雖持續，但官方整改行動遠未完結。外媒引述消息人士透露，內地金融監管機構要求螞蟻集團董事長井賢棟及其下屬，要定期匯報政府指導下的業務整改情況，集團的新計劃必須得到官員認可。與此同時，有關部門也討論過在螞蟻集團高管隊伍中安排一位政府代表，以便實時掌握該公司的動向。
事實上，在螞蟻集團去年11月上市觸礁後，創辦人馬雲變得低調，這8個月以來，螞蟻的潛在價值也一落千丈，估值至少蒸發700億美元（約5,460億港元）。外媒指出，螞蟻的麻煩始於去年10月，當時馬雲公開抨擊全球金融監管機構和傳統銀行家。事隔一個多星期，螞蟻就被喊停。
此後，內地10多家金融科技公司被告知，必須將其金融部門重組成為更像銀行的機構，並受中國人民銀行監管。從如何收集和使用消費者數據，到如何發放貸款、向誰發放貸款，以及海外上市和所有權結構，一切都必須受到嚴審。
到了近期，螞蟻和競爭對手騰訊(00700)被告知，要切斷支付寶和微信支付的10億用戶轉向貸款和基金管理等高收入服務的不當連結。
報道指出，螞蟻被國家接手後，有員工醞釀不滿，包括高級管理人員在內的一些螞蟻員工，正積極尋找工作，因他們擔心自己的股票期權價值不斷下降。
事實上，有專家指出，按傳統金融公司的收益倍數計算，螞蟻目前的估值暴跌至介乎290億至1,150億美元之間，遠低於去年預期的3,200億美元。擁有螞蟻約1/3的阿里巴巴(09988)股價自去年11月初以來已累挫近30%。