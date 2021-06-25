快圖美母企中港照相全年轉賺3363萬　收補就業2550萬

儘管集團攝影分類的銷售額因旅遊限制及經濟轉差而大幅下跌，但此跌幅大部分被消費電子產品及家用電器分類的銷售額升幅抵銷。具體而言，集團電視及音響器材等優質家居娛樂產品的需求飆升，乃因港人留待家中的時間比以往長。

業績向好部分由於管理層在年內密切留意成本控制，着重嚴格的存貨控制及維持穩健的營運資金水平。年內，與業主就租金寬免進行磋商，並錄得租金寬減270萬元。同時，集團繼續重整店舖網絡，關閉表現欠佳的店舖，並向業務夥伴尋求降低收費。年內，集團透過政府防疫抗疫基金獲取多項政府補貼，合共2,550萬元。

快圖美的銷售額按年下跌20%。傳統相片沖印銷售額受到最嚴重打擊，下降24.9%，而總打印量亦下跌31%。同時，證件相片拍攝銷售額下降27.6%，而打印量亦下跌26%。連串的防疫措施如強制佩戴口罩及社交及商業聚會的限制降低大眾對攝影的熱情。外遊限制進一步影響相片沖印銷售額，亦抑壓對護照和簽證等證件相片的需求。

社交聚會及活動銳減亦影響對影像禮品的需求。相冊、年曆及賀卡等產品的銷售額下跌28.4%，而相冊銷售額則下跌27.6%。相反，集團的DocuXpress一站式文件解決方案的銷售額則增加4.6%，惟增速較過往年度放緩。升幅主要是由於英國國民(海外)護照申請數量激增(該程序規定須遞交整個護照的全彩色複印本)以及市場上印刷業者整體數目減少所致。

於2021年3月31日，經營的快圖美店舖共有56間，而去年則有58間。同店銷售額按年下跌18.3%。儘管電子購物越來越受歡迎，惟對非必要禮品的需求下跌，線上銷售額減少10.4%(線上相片沖印銷售額下跌5.6%及線上影像禮品銷售額下跌22.5%)。為吸引客戶，集團的產品開發團隊專注於提供以影像佈置家居的新產品，包括無框相片油畫及鑲框和懸掛的相片拼圖。

展望未來，從宏觀角度而言，世界各地紛紛推出廣泛的疫苗接種計劃，有望最終帶動全球經濟復甦，前景更見樂觀。集團期盼邊境陸續重開、社交距離措施逐步放寬等關鍵因素帶動其攝影相關產品及服務的銷售額回升。然而，集團意識到國際旅遊料將恢復緩慢，有關產品及服務要重拾增長勢頭仍需時日。