日本政府鬥東芝外國股東　先輸一仗？

外國媒體報道，日本東芝周五(25日)舉行股東大會，遭到外資股東強烈反對的現任董事長永山治(Osamu Nagayama)未能獲得足夠票數連任，這標誌着「東芝高管與日本政府聯手施壓外國股東」醜聞迎來新契機。

簡單來說，在去年東芝董事會選舉後，外資股東委託律師所進行外部調查，顯示時任CEO車谷暢昭與日本政府合作對一些外資股東進行施壓，要求他們在股東大會投票上支持管理層。這份報告還直指時任內閣官房長官菅義偉在會面時，談及動用《外匯與外貿法》管制海外股東事宜。但菅義偉本人面對媒體時始終咬定「對此一無所知」。

不禁讓人想起日產汽車前董事長戈恩(Carlos Ghosn)因涉挪用公款被捕，而戈恩反指是民族主義的日本企業領袖及政府官員，不滿他計劃吞併日產而誣陷他。

目前，東芝股東大會最終投票結果仍未正式公開，但媒體援引東芝內部人士稱，這一次外資股東投票數量較去年出現了大幅增長，顯示他們將這一次投票視為改變日本公司治理模式的機會。

事實上，持股7.2%的3D Investment周五也發表聲明稱，希望這一次股東大會的投票結果能夠標誌東芝進入一個新的時期，接下來期待與東芝的董事會和管理層進行持續、建設性的對話。

然而東芝除了是大型科技公司，生產消費電子產品外，還是國防設備和核反應堆的製造商，對於日本政府而言其具有「系統重要性」地位。日本經濟產業大臣梶山弘志在東芝股東大會前也不諱言，表示從國家安全的角度來說，需要確保重要技術和業務的穩定發展。