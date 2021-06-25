吉利汽車撤回內地科創板上市申請

集團強調，目前業務運作良好，撤回建議於科創板上市的申請不會對財務狀況或營運造成任何重大不利影響。待有關條件成熟後，公司將積極推進人民幣股份發行上市的工作。

回看公司於去年9月底已通過科創板上市委員會的審核，擬發行不多於17.32億股，料集資約200億元人民幣。

公司同時披露最新業務發展情況，旗下合資公司極氪智能科技管理層決議，為其可持續發展探索不同的外部融資方案，目前尚未達成任何具體時間表或詳細計劃。

在上述消息公布前，母企吉利控股宣布，與寧波市政府簽署戰略合作協議，將極氪智能科技的全球總部落戶寧波。根據協商，雙方將在打造中國汽車產業槓桿、推動科技創新應用化、加快製造服務全鏈化、提升交通出行綠色化等方面形成戰略協同。

該公司主要在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌的智能純電動汽車及提供相關服務。