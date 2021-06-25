新股混戰搶客 邊隻熱門股跑贏成條街？
2021年06月25日 19:54
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今日(25日)有五隻新股混戰，首日招股、尚未有盈利或收入生物科技公司康諾亞生物(02162)認購反應相當熱烈。綜合本地6間券商數據，已累獲約222.08億元孖展認購，以公開發售集資額3.1億元計，相當於公開發售超購70倍。
其中，輝立及耀才分別借出80億及66億元，富途借出22.98億元。凱基借出10億元。信誠及盈立分別借40億及3.1億元。
至於率先回港上市的中資「電動車新勢力」小鵬汽車(09868)亦首日招股，據報國際配售部分已錄得足額認購，但公開認購反應遜色。本地6間券商合共借出約18.74億元孖展，以公開發售集資額7.65億元計，相當於公開發售超購1.44倍。
當中，輝立及耀才分別借出1億及5.4億元，富途借出12.09億元。信誠及盈立分別借出500萬及2000萬元。
次日招股的朝聚眼科醫療控股(02219)，兩日累獲6間券商合共借出26.49億元孖展，以公開發售集資額1.81億元計，相當於公開發售超購13倍。
不過，物業管理新股認購反應未見熱烈，首日招股的內地物業管理公司朗詩綠色生活服務(01965)僅錄5,763萬元孖展，公開發售認購未足額。
信誠證券聯席董事張智威評論，不太看好雙重上市的小鵬汽車，因為投資者本身已經可以參考小鵬在美國上市的價格，上望空間不及其他新股，再者其招股價較美股為貴，故新股認購的吸引力有所減少。