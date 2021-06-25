新股混戰搶客　邊隻熱門股跑贏成條街？

其中，輝立及耀才分別借出80億及66億元，富途借出22.98億元。凱基借出10億元。信誠及盈立分別借40億及3.1億元。

當中，輝立及耀才分別借出1億及5.4億元，富途借出12.09億元。信誠及盈立分別借出500萬及2000萬元。

信誠證券聯席董事張智威評論，不太看好雙重上市的小鵬汽車，因為投資者本身已經可以參考小鵬在美國上市的價格，上望空間不及其他新股，再者其招股價較美股為貴，故新股認購的吸引力有所減少。