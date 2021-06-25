北區樓盤以新高價獲承接　愉景灣洋房逾半億沽出

股市氣氛好轉，豪宅買家入市速度加快。多區新盤湧現大額交易，即使位處新界北區的大型樓盤，有洋房物業以創新高價錢獲承接，而愉景灣亦有洋房獲買家斥資逾半億元購入。

●高爾夫‧御苑洋房8000萬創沽項目成交價新高

豪宅承接情況理想。恒基地產（00012）旗下北區高爾夫‧御苑，今日（6月25日）以招標形式售出A8獨立洋房，實用面積3,063方呎，間隔五房設計，並設私人泳池及獨立電梯，連1,434方呎花園及639方呎天台，成交價8,000萬元，呎價26,118元，創出項目成交價及洋房呎價新高紀錄。

據悉，買家來自九龍東，喜歡項目環境。項目至今累售17幢獨立洋房，套現逾9億元，連同分層戶計算則累售398伙，套現近48.7億元。

●愉景灣意峰洋房5300萬元獲承接 呎價逾2.6萬

洋房物業需求增加。香港興業國際（00480 ) 旗下愉景灣意峰，今日（6月25日）賣出9號洋房，實用面積2,023方呎，花園面積3,045方呎，售價5,300萬元，呎價26,199元，屬項目今年首宗交投。

●大圍站柏傲莊III一周標售5伙四房 呎價全逾3萬元

新盤大單位做價理想。新世界發展（00017）位於沙田大圍站上蓋的柏傲莊III，今日（6月25日）以招標形式售出兩伙四房大宅，其中8A座42樓B室，實用面積1,269方呎，成交價3,949萬元，呎價31,119元。

該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，項目於短短1周內以招標形式售出5伙四房戶，涉資約2億元，全部成交呎價均超過30,000元，其中1伙呎價更高見35,000元 ，打破新界區分層標準戶呎價新高。項目至今累售841伙，套現逾125億元。

●將軍澳晉海II特色戶近1800萬沽 呎價逾2萬元

各區新盤紛紛錄得特色單位交投。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下將軍澳日出康城晉海II，今日（6月25日）售出5A座58樓A單位，實用面積890方呎，平台面積109方呎，成交價1,797.8萬元，呎價2.02萬元。

●西南九龍維港滙兩期單月售出49伙

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I及III，今日（6月25日）再沽出3個單位，其中第1期3A座20樓B室，實用面積489方呎，售價1,396.4萬元，呎價約28,556元。項目兩期於6月今至已合共錄得49宗成交。

●紅磡啟岸連錄兩宗成交 最高呎價逾2.5萬元

恒基地產（00012）位於紅磡的新盤啟岸，今日（6月25日）售出兩個單位，其中23樓A7室，實用面積424方呎，成交價1,063.92萬元，呎價25,092元。

●啟德尚‧珒溋獲地產代理行引入屯馬綫車費優惠

配合屯馬綫即將全線通車，龍湖集團（00960） 及合景泰富集團（01813） 合作發展的啟德尚‧珒溋，由2021年6月25日起，其中20名合資格買家，將獲中原、美聯、利嘉閣及香港置業送出「1,000程屯馬綫車費」。項目至今累售462伙，套現逾73億元，平均成交呎價為26,412元。