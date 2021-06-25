屯馬綫效應發酵　馬鞍山新港城近1000萬沽

屯馬綫效應持續發酵，帶旺沿線屋苑交投。馬鞍山區內買家看好前景，以986.8萬元入手新港城海濤居4座中層E室，實用面積約649方呎，呎價約15,205元。原業主持貨約21年，轉手大賺逾700萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園本月暫錄14宗成交，平均實用面積呎價約17,745元。屋苑L座低層3室，實用面積約605方呎，三房間隔，以1,080萬元成交，呎價約17,851元。據悉，原業主於2007年5月以約351萬元購入，現轉手帳面獲利約729萬元或約2.1倍。

●鰂魚涌南豐新邨6月錄得5宗成交，平均實用呎價約18,438元。屋苑7座高層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，以915萬元易手，呎價約17,733元。原業主持貨6年，帳面獲利220萬元離場。

●西區寶翠園2座高層B室，實用面積約667方呎，兩房間隔，原業主開價約1,750萬元，議價後以1,733萬元獲同區客承接，呎價約25,982元。原業主於2001年6月以約382萬元購入，現帳面獲利約1,351萬元或約3.5倍。

●北角威景臺A座高層16室，實用面積700方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,528萬元承接，呎價約21,829元。原業主於2012年2月以840萬元購入，現帳面獲利688萬元或約82%。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔10座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，叫價880萬元放售，議價後減10萬元至870萬元易手，呎價約17,975元。原業主於2006年8月以267萬元購入，持貨約15年轉手帳面獲利約603萬元或約2.3倍。

●將軍澳居屋欣明苑欣蘭閣高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，業主在已補價自由市場叫價600萬元，議價後減20萬元至近日以580萬元沽，呎價約14,464元。據了解，原業主於1990年2月，以約28.9萬元一手購入單位。

●將軍澳蔚藍灣畔6座中高層A室，實用面積506方呎，兩房間隔，放盤僅10日，仍吸引上車客在「無樓睇」下，以890萬元承接，呎價約17,589元。原業主於2014年以約520萬元購得，現轉手帳面獲利約370萬元或約71%。

●啟德嘉匯2座低層E室，實用面積約490方呎，業主以約1.95萬元放租2個月即吸引區內客洽詢，議價後減1,000元，以1.85萬元租出，呎租約37.8元。據了解，單位租金回報約2.3厘。

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新界區

●馬鞍山新港城海濤居4座中層E室，實用面積約649方呎，三房連套房間隔，原業主早前叫價約1,050萬元放售，議價後以986.8萬元成交，呎價約15,205元。原業主於2000年11月以約276萬元購入，現轉手帳面獲利約710.8萬元或約2.6倍。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約13宗成交，屋苑8座中層G室，實用面積526方呎，三房間隔，以675萬元獲承接，呎價約12,833元。原業主於2005年以160萬元購入，現沽貨獲利515萬元或約3.2倍。

●大圍金禧花園2座中層C室，實用面積314方呎，兩房間隔，日前以598萬元易手，呎價約19,045元。原業主於2012年以323萬元購入，現轉手帳面獲利約275萬元離場。

●東涌藍天海岸平價盤已被消化，本月至今僅錄4宗成交。屋苑1座中層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，叫價780萬元，獲外區上車客以755萬元承接，呎價約15,567元。原業主持貨約11年，單位期內升值約1.5倍。

●元朗居屋宏富苑高層20室，實用面積434方呎，在未補價第二市場叫價530萬元，後減價20萬至510萬元沽出，呎價約11,751元。原業主於2017年4月以243.7萬元買入，現轉手帳面獲利266.3萬元，期內升值約1.1倍。

●荃灣海之戀‧愛炫美3C座高層D室，實用面積538方呎，兩房間隔，以月租2萬元獲家庭客承租，呎租約37.2元。業主於2017年7月以913萬元一手買入單位，可享租金回報約2.6厘。

●元朗柏𣾷3座低層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，開價580萬元放盤，議價後減10萬元或約1.7%，至近日以570萬元成交，呎價約10,920元。原業主於2015年10月以452.8萬元購入，現轉手帳面獲利約117.2萬元或約26%。

●粉嶺牽晴間本月至今暫錄約16宗成交，其中屋苑10座中層B室，實用面積556方呎，三房間隔，議價後以740萬元獲承接，呎價約13,309元。原業主持貨3年即沽，僅獲利10萬元離場。