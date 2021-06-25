道指高開194點　標指續破頂

美國核心通脹數據創下逾29年來新高，惟未有影響市場氣氛。受大型基建計劃落實的消息提振，美股早段續升，道指漲194點，至34,391點；標指升10點，至4,277.4點，再創歷史新高；以科技股為主的納指漲35點，至14,404點。

聯儲局最重視的通脹數據——個人消費支出物價指數(PCE)出爐，5月份PCE按年上升3.9%，較上月高出0.3個百分點，符合市場預期；撇除能源及食品核心PCE按年升3.4%，創1992年4月以來新高。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德稱，引發美國通脹上升的供應鏈瓶頸問題，可能持續至明年，並預計聯儲局將於2022年底加息。

雖然聯儲局主席鮑威爾多番強調通脹只屬「暫時性」，但有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼卻認為，這是長期問題。他指出，房屋價格、大宗商品及工資大幅上漲等，都是通脹過熱的迹象。更糟糕的是，聯儲局不能收緊貨幣政策，因為整個體系中有太多的債務，如果過早收水，就會引發崩潰。

他還指出，美國經濟可能重現1970年代的「滯脹」格局，即高通脹的同時經濟出現衰退。因為目前供應面對的負面衝擊，將損害經濟，降低潛在增長及增加生產成本；而寬鬆的貨幣及財政政策會導致物價上升，繼而形成滯脹。

另外，聯儲局亦公布了金融機構壓力測試結果，全部23間大型銀行都遠高於最基本要求，意味着銀行可以恢復派息、股票回講等行動。