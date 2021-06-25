Bitcoin角力商機變！虛幣ATM湧小國　內地「礦機」當廢鐵

大國唾棄虛擬貨幣，小國則帶頭「耕瘦田」。中美洲小國薩爾瓦多破天荒將「一哥」比特幣（Bitcoin）納入法定貨幣後，美國自動櫃員機（ATM）營運商計劃斥資逾100萬美元（逾780萬港元），在當地安裝約1,500部比特幣ATM，衍生了新商機。然而，用來開採比特幣的「礦機」則不然，自從中國祭出「禁挖令」後，大量「礦機」湧入二手市場，形同廢鐵，全球最大的「礦機」生產商亦停售其全新機型。

薩爾瓦多總統布克萊周四宣布，國會月初通過將比特幣列為法定貨幣，法案將於9月7日正式生效。他重申，不會強制民眾使用比特幣，即使收到比特幣付款，亦可以選擇自動兌換成美元。他指出，通過該法案的其中一個因素，是協助海外國民匯款回國，以避免匯款涉及高額手續費。據報，該國全年匯款總額近60億美元，佔國內生產總值（GDP）達兩成，為全球最高水平。

為配合該國立法進程，美國自動櫃員機營運商Athena Bitcoin擬於當地安裝約1,500多部比特幣ATM。該營運商指，計劃將分階段進行，初步引入數十部，並測試在當地可行的商業模式。早於去年，該公司已在當地海灘小鎮El Zonte安裝首部虛擬貨幣ATM，冀小鎮能成為全球第一個比特幣經濟體。

另一小國南非也加入戰團，當地金融市場行為監管局（FSCA）考慮將虛擬資產視為金融產品。據報，今年4月該國發生一宗逾36億美元的比特幣騙案，投資平台Africrypt聲稱被黑客攻擊而失去所有客戶帳戶內的比特幣，負責人及後更「捲幣潛逃」。受害人求助於FSCA，但礙於南非不視虛擬貨幣為金融產品，當局亦無法介入，故當局考慮視其為金融產品，以便立法保障虛擬資產。

小國為虛擬貨幣尋出路，中國則嚴厲壓制比特幣「挖礦」及交易，甚至主動截電禁止「挖礦」，失去生存空間的「礦工」惟有轉投海外，亦有人賤價轉賣礦機，惟一時間湧出大量二手礦機，令市場消化不及。有指4月四川的一部礦機售價約4,000元人民幣，現在只值約700元人民幣，意味曾經令人趨之若鶩的礦機，如今被當廢鐵賣。有見及此，全球最大的虛擬貨幣礦機生產商比特大陸（Bitmain）宣布，暫時全球停售現貨螞蟻礦機，以免市場供應過量，冀助行業平穩過渡。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周五先升後跌3.7%，低見32,780美元；「二哥」以太幣挫6.4%，殘見1,839美元。