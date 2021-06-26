東方日報B1：內地快洩洪　利港理財通

上半年即將近完結，回顧今年初，港股曾湧現「北水」狂灌，下半年會如何開局？有報道指，目前內地外幣「水浸」，資金需尋求出路，在中央不願看到資金一窩蜂過度外流下，料有利中港兩地「細水長流」，逐步落實及擴大「跨境理財通」及「南向債券通」，有助帶旺港股。隨着強積金半年結在即，投資者不妨考慮調整中港股票比重。

由於疫情期間外界對中國商品需求強勁，帶動內地出口商賺取大量海外收入，加上外資湧入中國股票和債券，令滾存在內地的外匯急飆。據人民銀行數字顯示，截至5月底，內地商業銀行的外匯儲備達創紀錄的1.38萬億美元(約10.76萬億港元)，首破一萬億美元關。截至5月底的12個月期間，銀行存入增加逾2,600億美元(約2.02萬億港元)，創2002年後最多。專家相信，境內有龐大外幣囤積，是內地政府逐步放寬資本流出的最佳時機，香港的跨境理財通可率先受惠。

數據顯示，在上述逾一萬億美元中，非金融企業存款佔比近一半，其中，企業出口貿易未結算的外幣收入，是外幣存款的一個重要來源。據中國海關披露，今年首5個月，累計貿易順差約2,034.5億美元，同期外幣存款增幅約1,247億美元。除出口商因素外，過去一年中國經濟保持強勁、人民幣轉強，皆吸引海外投資者沽出美元，轉買中國股票和債券。單計去年外資買人民幣債券就達一萬億元人民幣。

外幣雖大量流入，但內地銀行缺乏有效方法「排洪」，且單純在境內沽出美元，變相沖淡人民幣供應，導致匯價過強，尤其人民幣兌一籃子貨幣已升至近5年高位。外媒引述德意志銀行大中華區利率與外匯策略師劉立男表示，現在正是時候改革資本帳，放寬資本雙向流動。

由於外幣流入大增，導致內地的美元存款利率跌至接近歷史低位，較美國本土的利率大幅低約三分之二。再者，人民幣過強會導致國際熱錢流入，也損害出口，實非內地政府願意見到。故渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔認為，中國將嘗試讓跨境流動更平衡，未來兩、三年，會有更多拓寬資金出境的渠道。

東方匯理亞洲(除日本外)研究主管Dariusz Kowalczyk亦認同，內地並沒有足夠的外幣資產可供境內投資者買賣，而在岸美元債市場其實還有繼續發展的空間，故建議中國可嘗試增加發行美元債，甚至允許境內企業發行在岸美元債。

事實上，內地外匯「水浸」有利香港，因要加快開拓安全的資金流出渠道，其中，今年內已加快合格境內個人投資者(QDII)額度發放，債券南向通和跨境理財通也如箭在弦。港府已披露，債券南向通開行細節已準備就緒，不久就推行，粵港澳大灣區理財通短期內亦將會實施。

【打工仔MPF半年帳賺1.4萬 可增持中港股】

近期全球疫情受變種病毒影響而反覆，加上通脹壓力升溫，美國提前加息的疑慮再起，致使股市傾向波動。據晨星(亞洲)最新披露截至6月21日的數據顯示，6月整體強積金(MPF)回報平均跌0.74%，其中，中國及大中華股票與香港股票組別月內跌幅最多，分別跌2.48%及2.42%，表現跑輸。不過，隨着內地外幣資本增多，下半年勢有序流入境外，港股料受惠，專家也建議可增加投資比重，因過去幾個月中港股已作較充分調整，7月看高一線。

按積金局截至今年3月底止強積金資產總值約11,692.8億港元計算(未計入其後新供款)，單計6月，每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面蝕約2,956元；然而，以上半年計算，整體強積金回報累升3.53%，帳面賺14,101元。

聯儲局主席鮑威爾近日表明不會先發制人加息，刺激標指及納指破頂。在眾多強積金基金中，美國股票6月跑贏大市，升0.84%；環球股票及歐洲股票則同跌0.21%；表現最差是中港股票，中國及大中華股票跌2.48%，香港股票跌2.42%，亞太區股票（不包括日本）跌幅達2.34%。

由於6月只餘下3個交易日，基本上大局已定。總結上半年，表現最好的是歐洲股票及美國股票，兩者均升逾12%；其次為環球股票，升9.78%。日本則受累疫情反覆，股票升幅僅2.86%。

香港財務策劃師學會主席李澄幸指出，從資產配置和風險管理角度而言，任何市況下都建議投資者保持「股債混合」的投資組合，不要「全倉股票」，同時須保留遇上股市波動時，可以加倉股票的本錢，具體比例看個人承受風險的程度。

按目前市況來說，聯儲局雖維持利率不變，但開始討論「收水」，市場預期2023年或之前可能加息。當局有條件討論加息時間表，意味經濟增長前景更加明確。考慮到全球經濟繼續復甦，在此階段，相信股票是表現最好的資產，能承受「中等風險」的投資者可輕微上調股票比例，即股票佔約70%；債券佔約30%。

選股方面，他認為美股估值仍偏高，預期會有整固；中港股票則在過去幾個月已有較充分的調整，在下半年開局的7月表現可較為看俏，建議中國股票可佔40%，港股可佔20%，美股則佔40%。至於臨近退休的人士，則可持有40%股票，其餘60%為債券，以減低風險。

■打工仔上半年強積金回報累升逾3%。