歐股收市個別發展　Amigo飆升逾7%

歐洲股市周五(25日)個別發展。英國富時100指數收報7,136點，升26點或0.37%；法國CAC指數收報6,622點，跌8點或0.12%；德國DAX指數收報15,607點，升18點或0.12%。

歐洲央行央行行長拉加德敦促歐盟各國領導人保持寬鬆財政政策，警告過早停止刺激措施，可能會破壞剛剛開始的復甦。

報到指受醜聞困擾的歐資大行瑞士信託(Credit Suisse)面臨改革壓力，方案包括與瑞士銀行(UBS)合併，瑞信股價收市升1.86%，UBS微升0.24%。

英國次級信貸機構Amigo股價收市飆升7.55%，公司表示爭取到將融資額度延長三個月，此前其自救方案遭法院駁回。

外媒報道，在歐盟領導人周五於布魯塞爾舉行的峰會上，拉加德表示，需要持續支持以避免疫情給經濟留下大疤痕，又指其以金融危機後的形勢為例進行了說明，當時因為「萌芽沒有得到澆灌」，結果造成經濟在2011年的反彈未能持續。

在疫苗接種加快的背景下，歐洲經濟開始強勁復甦。隨着病例減少，旺盛的需求引發價格飆升，在某些方面，歐洲央行考慮退出緊急刺激措施以及成員國政府考慮如何減輕債務負擔的壓力開始加大。

拉加德重申，即今年秋季將出現的通脹上升將是暫時的，潛在的價格壓力仍然較低，需要更有活力和更可持續的增長，貨幣政策將繼續在提振信心方面發揮作用。

歐洲央行預測，歐元區經濟產出將在2022年第1季度恢復到大流行病前的水平，比春季的預期提前了1個季度，並認為前景面臨的風險現已平衡。