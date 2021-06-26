紐約期油連升5周　全星期累漲逾3%

國際油價周五(25日)上漲，紐約8月期油收報每桶74.05美元，升97美仙或1.33%，全周計累升逾3%；布蘭特8月期油收報每桶76.18美元，升99美仙或1.31%，全周累升3.63%。兩大基準期油均連升5周，並創自2018年10月以來收市新高。

油服公司貝克休斯公布的數據顯示，截至6月25日當周，美國石油鑽井總數減少1座，至372座，此前預期增加4座；天然氣鑽井總數增加1座，至98座；總鑽井數保持不變，為470座。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，由於石油需求繼續增加，同時全球石油庫存持續下降，令油價在最近數周得到支持，但認為這反映到需求不均衡。他補充說，今年第三季石油庫存下降幅度預期將會更大，相信油價會繼續做好。

另外，美國基建法案得到兩黨的支持，提振了投資者對能源需求前景的樂觀情緒，油價也獲得了支撐。

值得留意的是，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於7月1日舉行會議，討論從8月開始進一步放寬減產的問題。

PVM石油經紀Stephen Brennock表示，鑑於需求前景更加樂觀，OPEC+有足夠的空間來增加供應，同時不會影響石油庫存的下降。