壹傳媒延遲刊發業績　董事會議及股份復牌無期

由於延遲落實年度業績，藉以考慮及批准年度業績之董事會會議將順應延遲，董事會將就此作出進一步公告。另外，公司於聯交所的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

事實上，壹傳媒黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動。對於證監會一直不回應對壹傳媒股價異動的調查進度，立法會金融服務界議員張華峰對證監會的反應感到奇怪，「平時任何一隻股票升跌咁多，證監都應該問，唔知點解今次咁靜，無行動，唔知咩事」。如今壹傳媒瀕臨倒閉，他呼籲證監會向該公司施壓，盡快公布財政狀況，以令債主、股民等心中有數，日後能夠追討多少。

他表示，現行法例下，如果壹傳媒除牌，對小股民的保障非常低。因為除牌後，壹傳媒將變成私人公司，又因為涉嫌違反國安法，後果嚴重，難以有其他人會承接其業務，最終只落得完全結業。小股民只能透過律師與公司董事會交涉，去計算每股剩餘價值有多少。他坦言透過這方法追討，成本很高，股份剩餘價值不足以彌補成本，但認為股民當初買這公司股票亦有責任，因過往他已多次警告不要沾手該公司股票。