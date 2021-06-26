全球缺「芯」！英特爾：下半年最嚴重　其後有所改善

全球缺「芯」問題嚴重，不過英特爾(Intel)行政總裁Pat Gelsinger預期，損害汽車和消費電子等產業的半導體短缺的問題，將在今年下半年達到高峰，然後開始趨緩改善，但不認為2023年前晶片產業能恢復至健康的供需水平。對於各種行業，他認為它在好轉之前處境會先變糟。

隨着經濟自疫情大幅反彈，所有電子產品零件也出現大量需求，Gelsinger表示，封城改變全球工作方式加速數碼化的轉變，進一步增強半導體業跟上大量訂單的能力。英特爾旗下晶圓廠比其他代工商更能滿足需求，但電腦其他零件的供應不足。

Gelsinger預測，長期而言，晶片業仍處於增長期，隨着未來的十年在5G、電動車和人工智能(AI等)領域晶片應用增加，將推動強勁的需求。

然而，市場對晶片業後市的展望有分歧。部分企業高層認為目前晶片需求的繁榮雖然不僅是短暫的供應緊縮所推動，但不可避免地將導致該產業出現另一個周期性低迷。另有聲音則指半導體產業能繼續持續5%以上的按年增長率。

博通舵手Hock Tan本月表示，儘管雖然公司最近一季的營收增長15%，但目前供應緊縮並沒有使該產業因此起飛。他認為，晶片生產已經是個成熟的產業，預期未來將恢復低增長。