【銀行4.0】恒生推健康管理App　助用家養成健康生活習慣

都市人愈來愈着重追求健康，有銀行和保險公司洞悉這個趨勢，相繼推出具備健康管理功能的手機應用程式，助用家養成良好生活習慣。恒生銀行就夥拍卓健醫療及香港中文大學醫院，合作推出了一個一站式健康管理平台。

恒生銀行保險業務主管林禧彥表示，近年來大家愈趨重視健康生活，同時意識到要及早購買醫療或危疾保障，以預防不幸確診疾病時，需要面對龐大醫療開支。他透露，該公司危疾保障新造保費截至今年4月，按年錄得超過1.7倍的升幅。

林禧彥更留意到，現時的保險銷售模式有所改變，就以恒生保險為例，不單只是簡單地簽發一張保單，而是隨着數碼科技日趨發達，長遠利用科技進一步走入客戶生活圈，希望在不同層面為客戶提供適切的保障。他解釋，恒生Olive健康管理App是其中一個例子，讓用戶足不出戶，也可享受一系列線上健康管理服務，例如健康監測、健康網店、健康資訊，以及預約卓健醫療的門診服務和遙距視像醫療諮詢。另外，恒生亦會透過大數據分析用戶的需要和喜好，從而度身設計適切的保障方案。

綜觀近年長期病患中，以癌症為例，醫院管理局2018年統計顯示，香港癌症新增個案達至34,028宗，創有記錄以來新高，是香港的頭號殺手。卓健醫療西醫醫務總監劉宇揚表示，「治療癌症時間較長，使用藥物起碼需要6個月，甚至1年以上，才有顯著效果。如果新一類標靶藥物例如肺癌標靶藥，每月費用通常需要數萬元；而新一類大型手術，往往費用需要過百萬元。」他建議市民從飲食、運動兩方面入手，保持良好的生活習慣，從而降低患上癌症的風險。