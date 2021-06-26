中國遠景進軍法國設廠　擬為雷諾電動車生產電池

法國上法蘭西大區議會主席Xavier Bertrand表示，中國遠景科技集團旗下的電池產業基金遠景AESC，將在該區諾爾省成立動力電池工廠。

據悉，該動力電池工廠位於諾爾省杜埃市，計劃到2024年為當地提供1,000個關鍵就業崗位。該廠毗鄰法國汽車製造商雷諾的電動汽車研發中心和生產工廠，未來將為雷諾旗下電動汽車生產電池。

法國傳媒報道，法國總統馬克龍將於當地時間下周一(28日)前往杜埃市參加電池工廠落成儀式。

根據遠景官網，遠景AESC是智能電池科技公司，以智能物聯突破動力電池性能與應用邊界，讓電動汽車參與到碎片化的可再生能源系統，並且提供智能動態平衡，推動清潔能源與新能源汽車行業的共同發展。

而遠景AESC早於2019年已完成對日產汽車旗下包括Automotive Energy Supply Corporation(AESC)日本、美國、英國等生產基地的電動電池業務的控股權的收購，同時收購的包括日本電氣旗下的電池電極生產業務公司NEC Energy Devices, Ltd.的全部股權。遠景AESC和日產汽車分別持有新成立的日本控股公司的約80和20%的股份。