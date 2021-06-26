曹德明：抽中千萬豪宅　實際最多值幾多錢？

早前，商界響應打疫苗運動，推出多種優惠及獎賞活動，當中包括免費住宿及餐飲折扣券、乘車優惠券、遊樂場優惠券，或以抽獎形式送贈現金券、信用卡免找數簽帳額、名車、足金、機票等。

而眾多推廣活動中，最受矚目的必定為某發展商送出一個全新單位作為抽獎活動的大獎。該住宅單位面積約449方呎，價值約1,080萬元，發展商同時會代繳相關印花稅、註冊費、律師費以及首年管理費等。對於視買樓為人生目標的港人，是次推廣活動確實吸引。

究竟，要購買一個過千萬的豪宅需要甚麼條件？得獎者有幾幸運？當中可節省多少錢？現時購買1,000萬元以上的住宅物業，可承做按揭為樓價上限50%。因此，買家須支付最少540萬元作首期支出。申請人亦須通過壓力測試，每月入息要求為51,101元。

稅項方面，如買家為首置人士，只需繳交第二標準稅率從價印花稅(AVD)，為樓價的3.75%，即1,080萬元 x 3.75% = 40.5萬元。如買家為非首置人士，印花稅的稅率則為15%，即1,080萬元 x 15% = 162萬元。另外，律師費約為1萬元，首年管理費為每實呎3.98元 x 449方呎 x 12個月 = 約2.1萬元。即如敍做5成按揭，非首置人士的置業成本高達約705萬元。

供款方面，假設買家承做30年按揭，按揭成數為5成，利率為2.5厘，每月供款為21,337元，全期利息開支達到約228萬元。即樓價連同置業開支及供樓利息，抽中新樓最高可節省約1,473萬元，媲美六合彩頭獎！難怪在截稿前，該集團公布首周已有逾100萬名市民登記抽獎。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明