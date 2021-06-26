1周10大驚奇：信不信由你！災難預言家話股災在即...

2021年轉眼間已到了6月底，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！然而，直到目前，全球股市怎看也沒有股災痕迹，本周又有甚麼信號？大淡友繼續淡。

【1、傳奇災難預言家：長達11年美股牛市畫句號】

美股當前處於高位，但隨着財政刺激措施效果逐漸減弱，經濟復甦勢頭趨緩，市場對股市崩盤擔憂再起。被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham本周估計，長達11年的美股牛市即將畫上句號。

外媒報道指出，美股距離上次崩盤約1年多，當時受疫情影響，美股自高位下滑近35%，隨後出現史上最快的反彈。Grantham指出，疫情所導致的崩盤與典型長期牛市的終結截然不同，前者更像是1987年投資組合保險引發的技術性崩盤，都經歷過短暫打擊以及迅速復甦，又補充，在1987年的黑色星期一之後，標指花了2年時間才回到原來水平，但這次僅花了5個月。

Grantham解釋，過去12個月的美股走勢，象徵着長達11年的牛市走向結局。當前的泡沫迹象無處不在，各種債務及利潤指標皆處於高峰，成交量也暗示了看漲的情緒高昂，看漲期權及場外低價股票的交易量均創新高，除了債券、股票、房地產市場膨脹外，大宗商品價格也在飆升。他稱，上次見到類似情況是在1989年的日本，對經濟造成負面影響，當地的房地產和股市其後也沒法回到1989年時的高峰。

他又特別提到，所有主要資產類別都定價過高，更稱傳統的60/40投資組合配置「特別危險」。反之，他建議尋找價值股和新興市場股票的交叉點，認為這兩類股票估值低，預計每年將會有10至20%的回報率。相比之下，他表示標指可能表現不佳，建議完全規避比特幣，因為它對經濟毫無幫助。對於股票，他建議投資者在股票市場達到「更合理的水平」之後再進場。

對於好友認為目前流動性充裕將推動股市再上，Grantham表示，儘管廣義貨幣(M2)供應量的增長率仍高，但其最近幾周的增長率已從18%降至12%，以有史以來最快的速度下降。

作為研究泡沫的專家，他又指，比特幣目前是最類似網絡泡沫時期納斯達克指數的資產；當時納指在泡沫爆發前6個月就先腰斬，對大市釋出了一個「完美警告」。但他承認，新刺激計劃的範圍和速度令人驚訝，肯定會幫助泡沫延續。

【2、《富爸爸》作者：史上最大冧市快到 倡買金銀避難】

上述仁兄甚少聽聞？知名暢銷書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)本周也警告，世界歷史上最大的崩盤即將來臨，建議買入更多黃金和白銀。

他又指出，正等待比特幣價格瀉至2.4萬美元，並稱崩盤是致富的最佳時機。

與此同時，著名法興大淡友Albert Edwards認為，聯儲局上周發出了令人驚訝的鷹派聲明，預計美股泡沫破滅在即，不論聯儲局怎救都沒用。

【3、《黑天鵝效應》作者：比特幣價值是「0」】

正所謂一沉百踩！當比特幣價格由歷史高位腰斬之際，不少財經界名人相繼對虛擬貨幣口誅筆伐。以《黑天鵝效應》一書聞名的紐約大學教授塔利布(Nassim Nicholas Taleb)再撰文，痛批比特幣無法成為價值儲存手段或可靠的通脹對沖工具，其期望價值不高於「0」。

外媒報道，塔利布發表題為「比特幣、貨幣和泡沫」的文章指出，儘管大肆炒作，比特幣始終未能滿足「無政府貨幣」的概念，且事實證明，比特幣甚至根本不算是一種貨幣。他解釋，比特幣既不能作為長期或短期的價值儲存手段，也不能作為可靠的通脹對沖工具，且最糟糕的是，比特幣甚至遠遠不能成為針對災難性事件的尾部保護工具。

這與塔利布在2017年時的態度大相逕庭，他當時為「比特幣標準」一書撰寫前言，指比特幣是個「絕妙的主意」，滿足了複雜體系的需要，因為比特幣沒有所有者、沒有決定其命運的權威機構，屬於大眾、用戶，且已有了存在多年的紀錄。不過後來他坦言被比特幣欺騙了，以為它會發展成可用於交易的貨幣，然而，一種價格會一天內波動5%、一個月波動20%的東西，不可能是貨幣。

【4、世界大變局 香港加強「區域化」尋找新商機】

講起比特幣，它近期的下挫與央行要實行官方數碼貨幣不無關係。誠然，疫情加速全球數碼化轉型，疊加中美金融戰愈演愈烈，發展央行數碼貨幣是爭奪貨幣話語權的關鍵戰線。內地就此不遺餘力推動數碼人民幣，香港作為對外窗口，能發揮跨境支付測試的獨特優勢。繼早前金融管理局宣布「金融科技2025」談及數碼港元後，政府官員本周也透露，正就發行數碼港元做準備，內地亦積極支持盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，將經濟重點放在內地、東南亞及「一帶一路」沿線國家。

目前中港兩地正緊密溝通，務求加強金融合作。對於金管局正與中國人民銀行、泰國和阿聯酋中央銀行研究央行數碼貨幣的跨境應用，財政司司長陳茂波本周稱，此舉有助金融基建處理跨境支付的能力。他又透露，人行等相關機構正在香港進行數碼人民幣技術測試，冀能盡快為兩地居民提供便捷的跨境支付服務。

除跨境支付外，金管局亦會於未來一年，為在香港發行批發及零售層面的央行數碼貨幣加強準備，包括研究數碼港元在本地零售層面的應用。陳茂波亦透露，政府派發電子消費券的其中一個主因，是希望更多本地商戶及市民使用電子支付，並推動相關支付市場的發展。

正因央行數碼貨幣需朝着國際化邁進，加上香港自身也要拓展經濟，內地正積極協助融入國際經貿組織，中國商務部昨稱，將根據RCEP關於新成員加入的規定，積極支持香港盡早加入。陳茂波稱，香港過往較注重歐美等傳統市場，往後將調整策略，以內地、東南亞及「一帶一路」沿線國家為中心開拓市場。

隨着發展央行數碼貨幣是大勢所趨，被譽為「央行之母」的國際清算銀行(BIS)周三(23日)表態，全力支持相關發展，藉此實現金融現代化，並確保「科技巨頭」不會控制貨幣。該機構創新中心負責人Benoit Coeure表示，開發央行數碼貨幣的火車「已經開出」，現時全球最少有56家央行在研究當中，同時警告若沒有央行數碼貨幣，大型科技公司會利用自身龐大的社交媒體用戶群，主導數碼貨幣。

BIS首席經濟學家申鉉松亦指，在央行數碼貨幣的道路上需有取捨，就是要麼決定國民需透過「數碼身份證系統」進行身份認證，才可使用，或是像虛擬貨幣使用代幣路線，確保交易匿名性。BIS認為，使用「數碼身份證系統」較可取，可防止人們使用非本國的央行數碼貨幣。

【5、全球保護主義坐大 料減少對中國倚賴】

香港經濟要重新定位絕對有因，花旗本周表示，全球投資活動將降低對中國的依賴，原因是各國為擺脫疫情的衝擊而擴大支出。

該行指出，在2010至2019年，中國佔全球投資增長的比重平均達到47%，佔全球國內生產總值(GDP)的比重也達33%。然而，該行表示，全球投資活動倚賴中國的年代將畫下句號，理由是其他國家積極推動財政和貨幣政策，估計今年發達經濟體佔全球GDP的比率將超越新興市場，為2006年以來首見。

全球投資呈現嶄新面貌的原因之一是經濟民族主義抬頭，凸顯各國政府力圖降低供應鏈的脆弱性，而這種變化可能會弱化各國投資與全球貿易的關係，對全球貿易較不利。

【6、粵爆疫兼限電 威脅華10%經濟產出】

提到中國，廣東近期多災多難，面對爆疫及缺電危機，嚴重影響當地工廠營運。由於該省向來被譽為「中國經濟引擎」，佔據着全國大約10%經濟產出，若危機持續或惡化，必然礙及經濟增長。

據媒體引述最新限電狀況顯示，6月初當地政府要求省內工廠必須每周停工一至三天，以節省電力，此舉恐導致工廠無法及時出貨，製造業重鎮廣州、佛山、東莞皆無幸免。有日資金屬零件供應商在當局宣布限電後，只能被迫重排工廠更表，對寶潔(P＆G)、佳能(Canon)、福士汽車及日本3大車商等跨國製造業巨企來說，缺電會延續多久是個大問題。

本田汽車發言人稱，目前雖未因缺電衝擊生產，但若成為長期問題，恐衝擊全球供應鏈；另有零件製造商高層透露，一周限電兩次仍可勉強維持產出，若超過兩次，就會導致交貨延遲。中資企業也頭痛，因包括華為、比亞迪、美的、騰訊控股等，其總部都設在廣東。研究機構IHS Markit估計，到了7至8月用電高峰期時，廣東可能會被迫推出更多限電措施，影響恐更大。

禍不單行的是，外媒報道，廣東爆疫導致深圳鹽田港嚴重擁塞，恐令電商「一哥」亞馬遜於周一(21日)展開的Prime Day網上購物節也受衝擊。據貨運平台Freightos針對177家在亞馬遜裏有銷售的中小企調查顯示，有超過75%仍面臨供應鏈中斷；有近半透露，由於貨運延誤，料Prime Day會因到貨延遲而出現庫存短缺。

【7、鹽田港塞船嚴重 影響料持續至末季】

自廣東省爆發疫情，深圳鹽田港陷入堵塞，全球第5大的德國海運業者Hapag-Lloyd AG本周指出，近日有大約50艘船等待停靠鹽田港，數量低於上周的70艘。

Hapag-Lloyd AG發言人Nils Haupt表示，船隻排隊情況緩和，惟仍希望盡快停泊。運力緊縮的情況將延續至第4季，或影響年底的購物旺季，並對運費造成更多壓力。

丹麥貨輪公司Vespucci Maritime行政總裁Lars Jensen指，鹽田港堆積大量出口貨物，在清關作業上是一大挑戰，而隨着運力短缺，加上即將進入航運旺季，疏通積壓貨物將需要從亞洲其他港口調離貨船，惟目前沒有足夠的貨船可用。

【8、巴西旱災91年最嚴重 必加劇糧食危機】

除了塞船外，更重要的是糧食危機。巴西正經歷91年以來最嚴重的乾旱，正推高全球糧食價格，加劇飢餓問題。

巴西礦業和能源部表示，目前形勢很嚴峻，乾旱狀況將在未來幾個月持續，尤其是在東南部和中西部地區。

目前巴西仍屬雨季，但巴拉那河(南美洲第二長河)流域很多水庫的蓄水量不足正常水量的50%，上游部分水庫甚至僅得10%蓄水量，即幾近乾涸。要留意的是，7月過後，巴西各地將進入旱季，屆時缺水壓力更大。

由於水力發電佔巴西總發電量65%左右，大旱導致水力發電量急降，迫使人們轉向更昂貴的火電。統計顯示，今年巴西企業和消費者的電價最高上漲了40%。

更重要的是，巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙的最大供應國，玉米、煙草、多種豆類和熱帶水果產量均佔世界前三，農業約佔巴西經濟總量30%。大旱帶來的減產對農作物價格造成巨大衝擊。

例如咖啡，國際咖啡組織最新報告顯示，受巴西大旱影響，咖啡價格堅挺上漲，今年5月平均價格更是上漲10.4%，至每磅134.78美仙。玉米方面，2020至2021年度玉米產量預計由1.064億噸，大幅萎縮9.4%至9,639萬噸。

更有數據顯示，目前近半巴西人無法獲得充足的食物，有1,900萬人(佔總人口的9%)面臨飢餓。

【9、全球有錢人水漲船高 港富豪財富逆勢縮水】

縱使新冠肺炎疫情重創全球經濟，惟去年環球股市隨游資而暴漲，身家過百萬美元(逾780萬港元)的富豪人數更按年大增10.2%，惟港人的財富竟逆勢縮水。瑞信報告顯示，去年香港成年人人均財富為50.34萬美元，按年下跌2.64萬美元，以金額計跌幅冠絕全球，期間坐擁逾100萬美元身家的香港「百萬富翁」亦減少7.14%，反映港人未能從資產升值浪潮下受益，甚至變得更窮。

瑞信最新的《全球財富報告》報告指出，為應對疫情造成的經濟影響，各地政府和中央銀行相繼採取行動，使去年下半年包括金融資產在內的各類資產價格飆升，從而使全球財富免遭經濟挑戰所衝擊。

截至去年底，全球財富總額增長了7.4%或28.7萬億美元，達到418.3萬億美元；成年人人均財富增長6%，達到79,952美元(約62.36萬港元)的紀錄新高。同時，去年全球百萬美元富豪的總人數增加了520萬，至5,610萬；擁有逾5,000萬美元身家的超高淨值群體的增長更快，增幅達到24%，為2003年沙士爆發之後的最高增速。

然而，該行指出，財富增長部分是受到美元貶值影響，撇除它去年全球財富總額增幅僅4.1%，人均財富增幅僅為2.7%。發達國家救市期間公共債務激增雖起到一定作用，但可能不利將來財富增長，又提到去年全球名義債務增長7.5%，比總財富高0.1個百分點，內地債務上升比財富增長高出9.3個百分點，達15.3%。

而在全球人均財富創新高之際，處於中美夾縫、遭世紀疫情和前年「黑暴」夾擊的香港卻獨憔悴，去年人均財富按年下跌4.98%至至50.33萬美元，於全球排名上被美國超越，跌至第3位，更是在排名前20的地區中，唯一錄得跌幅的經濟體；就算以中位數17.37萬美元計，也是首20名經濟體唯一下跌者，全球排第3，澳洲和比利時分別以23.8萬及23.05萬美元居冠軍和亞軍。

瑞信解釋這是由於資產價格表現不濟，惟分析認為，下半年隨着香港經濟進入周期性反彈，資產表現亦會有所改善。

【10、世界變了！企業領導者也要革新思維】

最後分享的是，世界變了，企業在用人上的思維也要更新！全球家用電器、電子產品零售龍頭百思買(Best Buy)前行政總裁、哈佛商業評論暢銷書作者Hubert Joly在最新的講座中提到，要提倡以「人」為本的領導力。他說，當今無人想追隨「超級英雄、知道所有答案」的領導人。因此，把「人放在中心」的組織，會創造非凡成果。

回看百思買在2011年時，股價急瀉了40%，品牌搖搖欲墜，他於2012年擔任百思買舵手，以「重建藍衫」(Renew Blue)轉型計劃，即工作人員穿着藍色制服、熱情提供諮詢服務等管理改變，成功在市場中突圍，讓百思買股價在2013年狂飆了3倍。現在走進百思買店內，就像進入結合蘋果公司(Apple Inc.)、三星、微軟等的複合式商家，產品價格又可與電商一哥亞馬遜平台比併。

他於2019年6月卸下行政總裁職務，2020年到哈佛大學商學院任教，同時擔任百思買的顧問。他最新在上周五(18日)談及企業永續經營和反敗為勝之道。

他回憶說：「百思買透過合作創造巨大變化，就是雙贏！」對於目前疫情正在全球大流行，他認為，世界上還有另一種流行病叫做「零和遊戲」的想法，即不是你贏，就是我輸。他建議把疫情當成邀請，讓企業重新啟動、重新思考和想像的機會，在接下來幾年，「如果以目標、人性和情感來領導，對企業家來說可能是非常振奮人心的時期，能把80億美元，變成880億美元」。

他說：「(現時)領導力就是深入內部、由內往外！」以人性為目標，必須認識員工和客戶；領袖則要以身體的所有部位，包括腦、心、靈魂、內臟、眼睛和耳朵來領導。

現年61歲的Hubert Joly曾被哈佛商業評論評為「世界上表現最佳的100位CEO」之一，他強調以人與愛為出發的企業之心，才是正道。他最新認為，把領導者當成某種超級英雄，會議室裏最聰明、知道所有答案的人，由權力、名譽、榮耀和金錢驅動的領導力已是上世紀的事，「現在沒有人願意追隨這樣的領導者」，因為「每個人都想過有意義的美好生活。」

他表示，員工有選擇，尤其在疫情之後，很多人重新思考生活的優先順序。員工重要、還是客戶重要是雞生蛋、蛋生雞的問題，只要「把人放在中心」的公司，才可以創造非凡的成果，因為「公司沒有人就很難服務客戶」。