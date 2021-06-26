致富智庫：拚命搵錢 工作過勞好傷身 呢3招幫到你...

香港人出名夠拚搏，經常有開工冇收工，甚至年中冇休。點解咁講？根據美國一項「全球勞累指數排名」調查顯示，以每周工時長度計，頭10位中，亞洲佔去6席，而香港更加「冧莊」連續2年成為榜首，以每周工時超過標準29%「脫穎而出」，排第2及3位的分別為新加坡及曼谷(見附圖)。

世界衞生組織(WHO)亦於2019年通過的《國際疾病分類》，「過勞」首度被納入其中，且認為屬於一種「職業現象」(Occupational Phenomenon)。WHO所定義的過勞有3大要素，包括工作效率降低、精疲力竭，以及對工作有倦怠感或忿忿不平。

有別於機器，人有七情六慾，工時愈長，並不代表一定愈好，正如極具彈性的橡筋一樣，如果被過分拉扯，亦難逃斷開的命運。所以長時間工作，效率降低之餘，更甚是對身體產生傷害。專家總結，長期過勞會對生活產生很多不良影響。

1.抵抗力減低 生病機會增

工時長，壓力自然大，壓力大將會刺激體內腎上腺皮質類固醇分泌，影響人體的抵抗力，繼而增加患病機會。個別高風險人士，或會形成慢性疾病如高血壓、中風、心臟病及糖尿病等，後果可以好嚴重。

世界衞生組織和國際勞工組織(International Labour Organization)針對超時工作進行的研究顯示，2016年有74.5萬人因工時過長而死於中風及心臟疾病，與2000年相比增加29%。

史丹福大學商學院教授Jeffrey Pfeffer曾指出，員工疲累請病假或是生產力下降，粗略估計全球每年造成損失多達3,000億美元。

2.注意力下降 缺乏創造力

在2009年《美國流行病學期刊(the American Journal of Epidemiology)》指出，超時工作與認知功能下降，甚至與認知障礙有關，尤其是中年人士；而且集中注意力會愈來愈差，難於專心做事，長期或致神經衰弱。同時，當人處於筋疲力竭時，很多時會冇多餘能力去思考，大大減低創造力。

3.情緒管理差 都市病爆發

長時間工作，精神緊張，壓力爆炸，除了會令人容易煩躁、生氣或出現悲觀思想，更容易引發出一系列都市病，如皮膚變差、睡眠質素差或失眠、肥胖及甩頭髮等。

其中台灣睡眠醫學學會報告指出，失眠與「三高」疾病(即高血壓、心臟血管疾病及糖尿病)共病現象嚴重，且每4個慢性失眠(即失眠超過1個月以上)人士，就有1人患有三高。

既然不想受奴役，長期無效率地工作，倒不如換個角度，採取適宜的轉變，令工作與生活取得平穩，達致雙贏局面。如何做到？必學以下3招：

1.進食運動作息皆不可或缺

要知道，人的壽命有限，不可以每日24小時做個不停，正如口喝要飲水，肚餓要食東西，倦了就要休息，道理易明。故最好有個規律的作息時間，定時休息及進食，加上適量運動，只要三者兼備，人體生理機能先能夠保持最佳狀態，自然踏上成功第一步。

2.善用早上黃金期增效率

多個研究均指出，大部分人最精神的時間是早上。數據分析公司Priceonomic及Redbooth研究過數千名用戶得出的調查結果顯示，普遍認為，早上展開的工作項目，中午前生產力達高峰，任務完成率為7%，而黃金時段是上午11時。午飯後，工作效率開始向下，生產力在下午5時起急劇下跌。反映若然能夠好好善用此段時間，得出的效果可能隨時事半功倍。

3.自我調節助克服壞情緒

誠然疫後生活更加迫人，面對高企的失業率，搵食好艱難！未必人人可以做到準時返工、準時放工，每天工作8小時，避免被重重的擔子壓到抖不過氣，要適時抽身，去宣洩一下不良情緒，可以找家人及朋友傾訴、打坐、聽音樂，抽時間做自己喜歡的活動。只要擁有健康的身心，再困難的事都能輕鬆面對，再按部就班地去解決問題。

講到尾，理財致富，目的都係想過好的生活，但若然冇好的身體，更多的財富亦變得枉然。打工仔同老闆們都一樣，首要照顧好身體，才具致富的條件！