特斯拉於中國召回逾28萬輛國產電動車

國家市場監管總局公布，特斯拉汽車(北京)及特斯拉(上海)日前召回部分進口和國產Model 3及國產Model Y電動汽車，共計逾28.55萬輛。

當中，特斯拉汽車(北京)召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計35,665輛。

而特斯拉(上海)亦召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3電動汽車，共計21,1256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y電動汽車，共計38,599輛。

此次召回範圍內的車輛，是由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在以下情形誤激活主動巡航功能：當車輛處於D擋，駕駛員再次撥動右側控制桿試圖切換擋位時；在車輛急轉彎，駕駛員誤觸碰並撥動右側控制桿時等。

主動巡航控制被誤激活後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，出現車輛速度突增情形，影響駕駛員的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。