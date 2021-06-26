每日優鮮首掛日深潛　中概股上市熱潮玩完？

內地生鮮電商平台每日優鮮周五(25日)於美國納斯達克交易所掛牌，作為中國「生鮮電商第一股」，其首掛表現讓市場大跌眼鏡，第一口價低開18.07%後，最多曾跌37.53%；最終收報9.66美元，較首次公開招股(IPO)發行價低25.69%。

受疫情影響，去年起內地掀起一股網上買菜熱潮，而生鮮電商平台則成為了最大的受惠者。據招股文件顯示，截至2021年3月31日，每日優鮮已在中國16個城市建立了631個前置倉，累計交易用戶超過3,100萬人。

從2018年到2020年，每日優鮮的平台商品交易總額(GMV)從47億元人民幣(下同)增加至76億元。不過，在收入急增的同時，淨虧損也在同步增加。過去3年，每日優鮮累計虧損近68億元。今年一季度調整後淨虧5.98億元，約為去年同期虧損額1.76億元的3.4倍。

事實上，近來已有多家中資企業赴美上市，單計6月至今，先是有二手消費品平台愛回收的萬物新生集團(美股：RERE)、有「內地貨車版Uber」之稱的滿幫集團(美股：YMM)近日輪流在紐約交易所首掛後；有傳中國最大召車平台滴滴出行赴美上市之途幾乎已進入直路。

然而，今次每日優鮮首掛即「深潛」尤如當頭棒喝，恐為這輪中概股上市熱潮帶來陰霾。更重要的是，與每日優鮮一樣、同為生鮮電商平台的叮咚買菜（美股：DDL）也正在招股，將於下周二(29日)正式掛牌，其表現恐怕會遭每日優鮮所拖累。