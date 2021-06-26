TikTok前員工爆料　字節跳動可取得美國用戶數據

短片分享平台TikTok在美國發展迅速，惟因其中資背景而曾經遭到美國政府的打壓，最終美國總統拜登於本月初撤銷了特朗普政府對TikTok的禁令。不過，外媒最新報道引述TikTok的前員工表示，公司確實會與其中國母企字節跳動分享美國用戶數據。

報道引述了一位TikTok招聘人員及4位前員工稱，字節跳動可以查看TikTok美國用戶數據，並且頻繁地干預公司的決策和產品開發；又稱TikTok和中國母公司之間的界限非常模糊，幾乎不存在。

有前員工更表示，TikTok與母公司之間的關聯，絕不止於共享資料，每項決策、大小項目合約都要由字節跳動的管理層參與決策，導致員工為了參加北京的會議，必須額外加班。

根據TikTok隱私政策的條款，其有權與母公司或其他附屬公司共享收集到的所有信息。而中國的《國家情報法》規定，政府要求所有中國組織和和中國公民協助和配合國家情報工作。

加州大學網絡安全主任Bryan Cunningham表示，如果中國當局或字節跳動需要用戶數據，用戶就已經在合約條款中賦予他們轉移數據的合法權利。