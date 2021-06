全球最大體育用品公司Nike周五(25日)股價暴漲15.53%,收報154.35美元,創下歷史新高。外媒報道指,該公司行政總裁John Donahoe於業績電話會議上表示︰「我們是中國的品牌,為中國服務(we're a brand of China and for China)。」

Nike於截至5月底止第四個財政季度,收入年增長96%至123億美元;淨利潤達15.09億美元,上一年度同期為虧損7.9億美元;全年淨利潤則升1.26倍至57.27億美元。

然而,季內大中華區的收入按年增幅只得17%,但遠低於期內北美市場141%的升幅,或與此前公司宣布停用新疆棉花的事件有關。

雖然如大中華區收入增速不理想,但公司仍抱有極大期待。Donahoe表示,對於中國市場仍然充滿信心,並看好長期增長。他強調,公司已在中國市場逾40年,投入了大量的時間和精力,今天已成為中國最大的運動品牌。