SPAC熱潮暗藏危機　大鱷警告勿跟風炒作

美國股市興起「特殊目的收購公司(SPAC)」熱潮，許多企業選擇透過與SPAC合併上市，部分更聘請名人代言，引發散戶投資者跟風炒作。惟美國「沽空大師」、對沖基金Kynikos Associates聯合創始人James Chanos警告，盲目跟風入場恐怕將為投資者帶來「相當昂貴的教訓」。

SPAC又稱「空白支票公司」，是近年美國企業熱門的上市方式，其操作是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。雖然SPAC在上市時沒有實質業務，但可透過「名人效應」吸引投資者入股，博之後的收購目標能讓股價飛升。若SPAC在規定期限內(通常兩年)未能找到收購目標，投資者可取回本金。

Chanos表示，他的對沖基金正在做淡一些通過SPAC上市、而且「業務差劣、估值愚蠢」的公司。他認為，這些公司誇大了技術的成熟程度，以及自有技術在其中的佔比，若通過正常程序申請首次公開招股(IPO)的話，可能不會通過審查，但現在卻通過SPAC成功上市。

他認為，投資者有可能被這些企業表面的聲譽所迷惑，並稱一定要警惕所謂的「名人光環」，跟隨別人投資時必須格外小心。

事實上，美國證交會(SEC)今年3月時已罕有地發文章警告，要小心以名人參與作招徠的SPAC項目，甚至直言︰「名人和其他人一樣，可能會被引誘參與風險投資。」