葉尚志：中電信估值偏低　關注順勢買入機會

港股繼續反覆震盪的行情，仍未能夠走出過去4個月的橫行發展，從3月開始，恒指的波幅區間就被鎖定在27,500至29,500點之間。如果以中長期走勢來看，恒指要突破此區間後，才可望展現出較明確方向。目前，在通脹壓力下，美國聯儲局已開始對縮表加息展開討論，但估計在短期內採取實際行動的機會不大，而情況也將令到市場的觀望氛圍更加趨濃。

而目前，中電信宣布提升公司派息政策，派息率將不少於60%，並且在A股發行上市後3年內，派息率將增加至70%以上。另一方面，該股現時估值偏低，市帳率僅有0.5倍，回A上市將有助提升估值，建議可於2.7元以下買入，目標看3.3元，止蝕於2.4元。

第一上海首席策略師葉尚志