葉尚志：中電信估值偏低 關注順勢買入機會
2021年06月27日 08:00
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（中新社圖片）
港股繼續反覆震盪的行情，仍未能夠走出過去4個月的橫行發展，從3月開始，恒指的波幅區間就被鎖定在27,500至29,500點之間。如果以中長期走勢來看，恒指要突破此區間後，才可望展現出較明確方向。目前，在通脹壓力下，美國聯儲局已開始對縮表加息展開討論，但估計在短期內採取實際行動的機會不大，而情況也將令到市場的觀望氛圍更加趨濃。
中國電信(00728)在2.3至2.8港元之間盤整了4個月後，有出現伸延升勢的傾向，增加派息率以及回A上市，都是正面利好消息，建議可以關注順勢買入的機會。事實上，中電信是今年來的北水愛股之一，年初受到美國制裁影響而股價出現下跌，但卻迎來南下資金大舉抄底買入。以港股通今年的持倉比例變化來看，年內南下資金共買入有37億股，佔已發行股數百分比逾26%，相信這是引發中電信觸底後的第一波拉升。
而目前，中電信宣布提升公司派息政策，派息率將不少於60%，並且在A股發行上市後3年內，派息率將增加至70%以上。另一方面，該股現時估值偏低，市帳率僅有0.5倍，回A上市將有助提升估值，建議可於2.7元以下買入，目標看3.3元，止蝕於2.4元。
第一上海首席策略師葉尚志