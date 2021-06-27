陳政深：現階段仍維持炒股不炒市

外圍美股持續走俏，港股似乎終見跟隨，上周五(25日)亦見抽高，並且終見升穿5月份的收市位29,151點。歷史數據顯示，過去5月若錄得升幅，6及7月份的上升機會是100%。從目前走勢看來，期指或有機會在29,500點附近結算。當然，投資者仍然要留意指數是否會持續反覆，美國上周宣布禁止進口新疆生產的部分光伏產品，或會令地緣政局進一步緊張，中線始終不利投資市場。

另外，經濟前景亦非一帆風順，據外媒數據，2021年的預測實際10年期利率為負0.9厘，是連續兩年處於負數，而2021年的預測實際國內生產總值(GDP)增長為逾6%，反映市場對經濟前景的預測及實際行動並不匹配。現階段投資者在策略上仍應維持炒股不炒市，以及收集具基本因素及業務爆發潛力的股份。

集團首5個月的累計完成發電量，按年增加35.1%，當中風電增加7成、太陽能增加25.4%，此外，亦有券商睇好，指其具為碳中和概念。走勢上，股份近日升穿3元，現價偏離10天線，14天RSI升至80以上，略見超買，宜待其回吐至3元附近方行收集，上望空間約兩成，穿2.7元止蝕。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)