宏利投資管理：星港房託各具賣點

受2020年新冠肺炎疫情影響，環球利率持續處於歷史低位。低息環境下，亞洲房託仍然提供近5%息率，因此被視為環球尋求收益的受惠資產類別之一。疫苗接種計劃及隨後的經濟重啟，應有助重建房託收益的可預測性，我們仍視之為亞洲房託的關鍵投資主題之一。

後疫情時期的經濟復甦和結構增長趨勢將是推動區內房託的主要動力。如過往一年，疫情加速了經濟數碼化和電子商貿的結構增長趨勢，造就了一些投資在物流倉庫和數據中心的工業房託錄得正面表現。

我們看好亞洲各門戶城市的發展，而我們對香港、新加坡這兩個市場的房託都各有不同展望。

先説香港，我們對零售房託的前景持正面看法，過去一年我們觀察到社區商場在疫情期間展現強韌態勢。香港政府最新的財政預算案表示，將會向合資格居民及人士分期發放總值5,000元的電子消費券，以鼓勵及推動本土消費。計劃涉及金額接近360億元，預計將佔2020年本港零售銷售總值約11%。加上香港政府近月逐步放寬社交距離措施，預料將令社區商場的消費首先受惠。

新加坡方面，我們看好當地工業房託的前景。新加坡工業資產的平均租金在2020年維持穩定，得益於強勁需求。其中疫情爆發期間，數據中心、物流及電子商貿相關物業的需求維持穩健，而且較少受封城措施影響；對數據中心等資產看法亦正面，因為其加權平均租賃期較長，而且具有每年租金上調機制。

受疫情打擊的辦公室和酒店房託還有上升潛力嗎？以新加坡為例，坊間對當地辦公室的績效有不同觀點，有聲音說在家辦公及公司削減空間等因素將對辦公室的需求造成影響。但事實上，在我們與物業管理的交談中，了解到目前的租客都已低價簽約，可見租賃需求不低，至於會否回復至疫情前水平，我們認為則取決於業主能否以更快的速度和較高的價格簽訂新的租賃合同。雖然目前的可見度不高，物業管理團隊表示看好一些小型基金公司、科技及康健護理等公司的租賃需求。

雖然疫情期間及完結後，酒店和度假村行業的房託基金受到的影響最大，但租賃主協議可確保房託基金從酒店方面獲得最低報酬。在新加坡，我們看到有檢疫酒店能夠在疫情間保持理想的入住率。市場預期，亞太區有機會於年內重啟邊境，隨着開放帶來的旅遊復甦，酒店和度假村行業將受益。

宏利投資管理亞太房託投資專家 黃惠敏