鄺紫珊：社交旅遊限制放寬　後續可吼消費相關股份

全球整體的經濟面仍維持向上的格局，目前美國與英國的疫苗接種速度已經加快，相信部分地區開始放寬社交限制，這將有利帶動與消費相關的需求，有利經濟數據，預期第二季國內生產總值(GDP)將會再次上升。

由於歐美即將迎接下半年的社交限制解封的商機，在多國政府推出紓困及失業救濟下，將帶動龐大的消費動力，這也讓不少消費類股率先反映。

雖然美國5月零售銷售較4月下滑1.3%，但主要是反映民眾在防疫措施鬆綁後減少購買產品，並將支出重點轉向服務業，但預算年增率仍有兩成多的增長，顯示整體消費支出需求仍相當強勁。

儘管車用晶片短缺導致汽車與零件銷售受阻，但預期餐飲服務、百貨公司仍可保持正增長，可見市場持續看好美國消費前景，隨着社交及旅遊限制放寬，後續可關注旅遊及休閒消費的股份。

新冠肺炎疫情改變了人們的消費模式，帶來數碼消費趨勢，更加速電子商務平台的使用量增長。在疫情期間，美國線上平台的食品與消費品銷售量增加1倍，成功攻佔以往電子商貿最難打入的產品類型。這有望未來美國電子商貿可佔整體零售業銷售額的3成左右，較目前的1成多大幅上升，故依然看好電子商貿的上升空間。

展望下半年，隨着就業人數持續增加，加上房價上升及整體市場表現累積一定的「財富效應」，可進一步提升消費意願，加上預期疫苗將很快完成大規模接種，社交限制可解封，將可大量釋放被壓抑的個人消費需求。

另外，5月份中國的總體經濟數據顯示經濟持續復甦，雖然消費復甦略低於市場預期，但工業持續增長，消費及企業資本開支也正上升。雖然A股持續呈現震盪整固，但從中線而言，企業盈利改善的趨勢及基本面沒有改變，後市表現仍可以期待。今年國內A股表現相對落後其他新興市場，但中長線增長潛力仍是不容忽視。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊