中國嚴打虛擬貨幣　內地挖礦廠出走轉陣德州

中國政府嚴打比特幣交易及挖礦，導致許多內地礦廠停工。外媒報道，這些中國礦廠將會轉移陣地至美國德州

，原因是電力和稅收較低。

報道指出，中國因地價和電費低廉，比特幣挖礦活動活躍，總量佔全球超過六成，但情況可能有變。因中國政府強力打壓虛擬貨幣，很多挖礦場宣布停止在中國挖礦，並轉移到了美國德州，美國德州的稅收優惠吸引許多IT產業，且天然氣豐富，電費在是美國50個州中較低的。德州州長Greg Abbott早前在社交媒體上表示，德州成為比特幣礦工的聖地。

全球最大挖礦設備企業比特大陸（Bitmain）2019年在德州建立了50萬億瓦的設施，計劃逐步擴大規模。以中國深圳為基地的Bit Mining也計劃在美國德州建設新礦場，將建設57萬億瓦的礦場。

除了中國挖礦廠，美國礦廠也被德州吸引。美國挖礦企業Blockcap於4月宣布，將在德州奧斯汀開設新礦場，若新礦場的4.2萬礦機全部運作，挖礦能力將翻倍。

外媒引述OKEx Insights資深編輯Adam James估計，中國的比特幣挖礦禁令可能導致中國多達90%的挖礦活動下線。

據CryptoCompare數據，比特幣最新報32,649美元，升2.1%。