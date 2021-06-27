陳樂怡：電商股估值吸引 宜分注吸納
2021年06月27日 09:30
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
美國聯儲局內部對通漲幅度及時間意見不一，左右市場對減慢買債及加息時間預期，在對通漲有較明確周期共識前，指數預計窄幅上落。恒指預計在28,300至29,300點之間波動。臨近半年結，新股活動增加預期吸走部分市場資金。資金持續流入收入前景能見度較高及周期復甦的板塊，如生物科技、物管、可再生能源及部分電子零件股份。
國家能源局綜合司下發關於報送整縣屋頂分布式光伏開發試點方案的通知。根據文件，黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50%，學校、醫院等不低40%，工商業分布式地不低於30%，農村居民屋頂不低於20%，於7月15日前報送能源局新能源司。消息推出後刺激太陽能光伏玻璃生產商信義光能(00968)及福萊特玻璃(06865)股價上升，屋頂分布式光伏安裝若全國實施，將大幅擴大市場規模，利好光伏玻璃產業鏈。但計劃安裝及效益檢討需時，而相關股份自6月起已上升逾20%，預期利好消息已部分反映，建議投資者先行觀望等待更佳進場時機。
開國務院常務會議要求完善跨境電商發展支持政策，擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍等。會議要求積極推動海外倉發展，鼓勵傳統外貿企業跨境電商和物流企業等參與海外倉建設，帶動國內品牌雙創產品，拓展國際市場。電商產業鏈預期受惠稅收減免等措施，利好電商服務商寶尊電商(09991)及電商如京東集團(09618)等。電商股受反壟斷政策影響於過去半年跑輸大市，現價估值吸引，宜分注吸納作長線部署。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)