陳樂怡：電商股估值吸引　宜分注吸納

美國聯儲局內部對通漲幅度及時間意見不一，左右市場對減慢買債及加息時間預期，在對通漲有較明確周期共識前，指數預計窄幅上落。恒指預計在28,300至29,300點之間波動。臨近半年結，新股活動增加預期吸走部分市場資金。資金持續流入收入前景能見度較高及周期復甦的板塊，如生物科技、物管、可再生能源及部分電子零件股份。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)