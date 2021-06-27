首5個月中國規模以上工業企業利潤增長83.4%

國家統計局公布，今年首5個月，中國規模以上工業企業實現利潤總額34,247.4億元人民幣(下同)，按年增長83.4%，比2019年首5個月增長48%，兩年平均增長21.7%。規模以上工業企業實現營業收入48.15萬億元，按年增長30.5%。

單計5月份，規模以上工業企業實現利潤總額8,299.2億元，按年增長36.4%。

首5個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額11,049.9億元，按年增長1.5倍；股份制企業實現利潤總額24,133億元，增長86.5%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9,394.4億元，增長80.8%；私營企業實現利潤總額10,198億元，增長56.3%。

期內，採礦業實現利潤總額3,008.7億元，按年增長1.36倍；製造業實現利潤總額29,006.6億元，增長85.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2,232.1億元，增長29.1%。

在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加，1個行業扭虧為盈，1個行業實現減虧。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，總體來看5月份工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。下階段要科學精準實施宏觀政策，持續推進改革創新，激發市場主體活力，助力企業紓困解難，着力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復。