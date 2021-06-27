陳鳳珠：內地貨幣政策穩字當頭

期指結算及半年結在即，恒指走勢料將反覆，29,000點或會有阻力。美國聯儲局主席鮑威爾表示通脹只屬暫時性，預料隨着經濟復甦，通脹將會向當局的2%目標回落，因此不會因為擔心出現通脹而預先加息，未來將等待實質通脹及其他失衡的證據才作出決定。言論消除了美國或提早加息的憂慮，料投資氣氛或好轉。

除美國的通脹壓力升溫外，今年全球資源及糧食價格上漲亦推升內地的通脹壓力，國家物資儲備調節中心決定投放2021年首批銅、鋁、鋅國家儲備，並將於7月初進行公開競價，料內地的資源價格將會逐步回穩。預期內地的通脹情況受控，貨幣政策將繼續以穩字當頭。

日前人民銀行落實調整銀行存款利率上限的定價機制，將市場利率定價自律機制，由原來的「基準利率x倍數」改為「基準利率+基點」，料可引導長期資金利率下降，或有助紓緩銀行的淨息差收窄壓力。新方案同步調整國有銀行及中小銀行的存款利率自律上限，不同類型銀行設置不同的上限加點數，由於存在合理的息差，料可維持相對平衡的競爭環境。方案實施後，四大行的一年期及以上存款利率普遍下跌，而半年及以內的短期存款利率則輕微上升，但並不代表內地收水，預期主要銀行的存款利率仍然保持穩定。

當內地及美國關注經濟及通脹情況時，美國仍有意制裁內地。美國或考慮禁止從內地新疆進口多晶硅，而全球約一半的光伏級別多晶硅供應來自新疆。早前美國總統拜登冀以多晶硅取代化石燃料，令美國於2035年實現發電淨零碳排放，倘若美國實施進口禁令，或未能如期達到目標。美國及歐盟早前已就新疆棉花及番茄實施貿易管制，若擴展範圍至多晶硅，料最終只會繼續損害美國的經濟發展。

事實上，全球對太陽能發電的需求增加，加上今年上游原料供應不足導致硅料、硅片價格不斷上升。而新疆擁有多座低成本燃煤電廠，因此於生產多晶硅時具有成本優勢，加上內地掌握供應鏈如晶圓及面板組裝等技術，因此可供應全球較大比重的太陽能發電材料。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)