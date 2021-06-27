七企申請來港掛牌　中國中免傳集資780億今年最大規模

企業趕半年結遞表申上市！上周五(25日)合共七企齊齊向聯交所遞交上市申請，當中以中旅集團旗下在內地營運免稅店的中國中免為「最重磅」，早前有傳公司計劃集資70億至100億美元（約546億至780億港元），有望成為本港今年最大型新股。

中國中免已在上海A股上市，以上周五收市價296.7元人民幣計，市值達5,792.99億元人民幣(下同)。據初步招股文件引述行業報告，按照零售銷售額計算，中國中免2020年佔全球旅遊零售行業市場份額的22.6%。截至今年6月15日止，經營194間店舖，其中188間位於中國內地，其餘來自香港、澳門和柬埔寨。

去年新冠肺炎疫情肆虐，但未有影響整體業績。中國中免去年盈利達59.31億元，按年增長31.89%；收入按年上升9.55%至525.96億元。不過，由於旅遊業受重傷，口岸免稅店收入大幅減少37.17%，至200億元，其中機場免稅店收入按年大跌36.45%。受惠中國國策支持海南發展，該公司海南的離島免稅店收入則飆升1.26倍至299.61億元，收入佔比增加29.4個百分點至57%。

中國中免是次在港上市，集資所得主要用於拓展海外渠道，包括進一步擴大在香港及澳門的免稅店的網絡，以及尋找機會在亞洲熱門旅遊城市開設免稅店；翻新內地商店；開發旅遊商業綜合項目；改善供應鏈效率；升級信息技術系統；市場推廣和完善會員體系等。

另遞交上市申請的企業中，除了美國肽約開發生產組織(CDMO)公司昂博製藥，其餘清一色為中資企業，包括醫療器械公司樂普醫療分拆旗下心臟醫療器械業務樂普心泰醫療科技、醫療大數據解決方案公司中康科技、人工智能解決方案供應商青島創新奇智科技、網上閱讀平台愷興文化、手機遊戲開發商青瓷遊戲。