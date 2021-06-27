港工商舖交投連續3個月錄逾600宗　兩年半最旺

根據利嘉閣（工商舖）地產資料所得，今年5月全港共錄632宗工商舖物業買賣登記，較4月的693宗回落約9%，但仍處於近2年的次高水平，同時連續3個月錄逾600宗，為2018年第4季以來，即逾2年半最旺的市況。至於月內買賣合約總值有約76.89億元，按月下跌約42%，主要是期間逾億元的大額登記減少。

按工商舖3個物業類別劃分，工廈按月登記量維持最多，繼續在逾300宗的較高位波動。上月全月工廈錄得351宗登記，按月少約8%，佔整體工商舖成交達約55.5%。當中買賣登記佔比最多的是介乎200萬至500萬元的細價工廈，期內錄得153宗登記。另外，雖然5月份高價工廈買賣登記量普遍錄得升幅，惟期內缺乏整幢轉手登記，故拖累月內工廈買賣金額大跌約39%，只錄得約32.68億元。

至於商廈買賣登記量錄得連續3個月上升，反映經濟好轉，對商廈市道有支持，刺激5月份商廈買賣登記共錄127宗，按月再升約2%。當中以2,000萬至5,000萬元以內，以及5,000萬至1億元以內兩個組別交投升幅最顯著，各升約29%與約33%，分別有18宗及4宗。不過，上月整體商廈買賣登記金額按月下挫約66%，至僅17.95億元。

期內商舖買賣登記量略為回氣，錄得154宗登記，按月減少約17%，為工商舖中跌幅最大類別。不過，跌幅主要集中在細價物業，而2,000萬元以上舖位交投持續上升，帶動月內店舖買賣登記總額逆市上升，錄26.26億元，按月增約2%。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指出，工商舖整體登記量已連續3個月企穩，反映市場已確認目前是入市的好時機。受惠疫情放緩及疫苗持續接種等，以及8月份消費券推出等因素，料可進一步帶旺消費市道，故他預期6月及第3季工商舖市道將可以可看高一線。