央行「放水」見頂　疫後經濟復甦邁新階段

隨着新冠肺炎在全球範圍得到控制，各國央行啟動或正計劃退出經濟刺激措施，各經濟體政策制訂出現分歧下，分析疫情後的經濟復甦已進入新階段。

外國媒體報道，美國聯儲局立場鷹派轉向加劇了全球貨幣政策轉變，其中英國、加拿大、挪威、瑞典、南韓和新西蘭等地的央行也開始紛紛繪製「收水」路線。

摩根大通經濟學家估計，在今年餘下的時間裏，全球平均利率只會微升，從當前的1.27%上升至1.28%。

事實上，中國央行已經有實際行動，該行正致力於控制債務，並為經濟中仍需流動性部門提供保障。就在上周，墨西哥、匈牙利和捷克都提高了利率，跟上了巴西、土耳其和俄羅斯於2021年早些時候的步伐。

不管怎樣，分析認為轉型的進展對於全球復甦和市場都將是一場關鍵的考驗。如果動作太快，央行可能會動搖投資者、打擊信心並阻礙反彈；如果動作太慢，隨着房價和其他資產飆升，他們可能又會引發通膨，不利金融穩定。

AMP Capital Investors Ltd.首席經濟學家Sean Oliver悲觀地認為，隨貨幣刺激以及重新開放和財政刺激的動力開始消退，全球反彈將開始放緩。

樂觀主義者表示，經濟復甦的動力足以承受央行的任何縮減，而且金融環境的徹底收緊還有很長的路要走，持續的財政刺激，以及巨量被壓抑的消費者需求得到釋放也將對經濟構成支持。